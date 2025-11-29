Elecciones en Honduras: tensión política, apoyo internacional y temor a una crisis postelectoral

Este próximo 30 de noviembre, los hondureños decidirán el rumbo de su país para los próximos cuatro años. Más de 6.5 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para escoger a su próximo presidente así como a 128 escaños en el Congreso y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Unos comicios inusuales por la atención internacional recibida en las últimas horas, tomando en cuenta el contexto ya enrarecido en la región debido a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Más allá de la difusión global de estas elecciones, los temas de preocupación para muchos hondureños siguen siendo la pobreza, la corrupción y la violencia. Si bien hay cuatro candidatos presidenciales que figuran en la papeleta de este domingo, son tres los que tienen intenciones reales de voto al lograr un mayor caudal de los apoyos en las últimas encuestas.

Los candidatos

La primera es la candidata oficialista Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre). Una formación creada por el expresidente Manuel Zelaya, después del golpe de Estado en su contra en el año 2009 y, de la que es actualmente su coordinador general. La esposa de Zelaya Xiomara Castro es la actual presidenta de ese país. Por el otro lado, está Nasry Asfura – conocido como ‘Papi a la orden’ – del opositor Partido Nacional, quien obtuvo un espaldarazo del presidente estadounidense Donald Trump citando su ‘defensa de la democracia’ así como ‘su capacidad de lucha’ contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. “La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela?”, se preguntó Trump en su red Truth Social.

El presidente argentino Javier Milei también lo apoyó para desterrar lo que calificó de ‘narcosocialismo’ en la nación centroamericana, mientras que la líder opositora venezolana María Corina Machado llamó a “defender la democracia en Honduras”, sin hacer una mención explícita a algún candidato.

No obstante, la formación política de Asfura – integrante del bipartidismo que históricamente se alternó el poder en Honduras – se ve lastrada por los nexos de antiguos dirigentes del Partido Nacional con la corrupción y el narcotráfico. La fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad de América Latina InSight Crime destacó en un investigación que la formación política que gobernó el país hasta 2022 “se ha convertido en una federación que acoge a políticos y funcionarios involucrados en empresas ilícitas, desde madera hasta narcotráfico y malversación de dineros públicos”.

Otro de los candidatos con posibilidades reales es el ingeniero y presentador de televisión Salvador Nasralla del Partido Liberal. Si bien al comienzo del mandato de Castro, Nasralla fue nombrado como primer designado presidencial del país – un cargo equivalente al de vicepresidente – de acuerdo a un pacto electoral con el partido Libre, el político se enfrentó a Castro por diferencias de criterio sobre el rumbo de las políticas públicas. Nasralla se distanció del gobierno a tal punto que señaló al actual gobierno de practicar el nepotismo debido a la presencia de familiares directos de Castro como su hijo Héctor Zelaya Castro, como secretario privado de la presidencia, y su sobrino político José Manuel Zelaya Rosales, como Secretario de Defensa Nacional.

Una práctica que llevó a la familia Zelaya Castro a ser conocida como ‘el familión’, y que se estableció a inicios del mandato de la presidenta actual, tal como lo señala un informe de la fundación alemana Friederich Ebert Stiftung (FES). La FES citó a varios analistas que alertaron de la formación de un ‘clan político’ al mando del país, tomando en cuenta que el expresidente Manuel Zelaya, es asesor de su esposa y está encargado de gestionar las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Indulto a Juan Orlando Hernández

En vistas a los comicios de este domingo, el inquilino de la Casa Blanca anunció su voluntad de indultar a Juan Orlando Hernandez, extraditado a Estados Unidos y condenado el año pasado a 45 años de cárcel por narcotráfico en una corte de Nueva York. Trump dijo que lo haría si Asfura gana las elecciones en Honduras. “¡Hagamos que Honduras vuelva a ser grande! (...). Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, dijo Trump en otra publicación de Truth Social. Ante esta posibilidad, el fiscal general de Honduras Johel Antonio Zelaya Álvarez manifestó que el “Ministerio Público está obligado a ejercer las acciones dentro del marco de la Constitución y las leyes para que prevalezca la justicia y poner fin a la impunidad”, según afirmó en su cuenta de X, dejando entrever que el Poder Judicial hondureño podría revivir los casos que se le seguían a Hernández por corrupción y crimen organizado.

Legitimidad de los resultados, en entredicho

La campaña electoral hondureña también se ha visto marcada por la disputa entre el Consejo Electoral del país y el oficialismo, ante lo que alegan como presuntas irregularidades en el sistema de conteo rápido de votos, que se pondrá en marcha una vez cierren las urnas de unos comicios en los que los hondureños votarán bajo un estado de excepción, impuesto en 2023 con el fin de combatir la inseguridad. “Van a intentar [en referencia al Consejo Electoral] salir a decir que va ganando Nasry en tendencia irreversible y el mismo Trump puede salir a felicitarlo y ahí se va a armar la de verdad en este país... Si ese escenario pasa, ahí sí nos van a conocer como somos. Se va a armar un cachimbeo [caos] que haga que se repitan las elecciones, esa es la estrategia del complot. Libre no se va a quedar de los brazos cruzados. La intención es que se declaren nulas las elecciones y en seis meses se convoquen nuevas, que en seis meses estemos descastados, destruidos, y gane la derecha. La derecha no puede ganar el domingo, eso hay que tenerlo claro y repetirlo hasta el cansancio”, aseguró el vicecanciller de Honduras Gerardo Torres, citado por el diario español El País.