Elecciones en Honduras: tensión política, apoyo internacional y temor a una crisis postelectoral

<b>Una práctica que llevó a la familia Zelaya Castro a ser conocida como ‘el familión’, y que se estableció a inicios del mandato de la presidenta actual</b>, tal como lo señala un <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/19870.pdf" target="_blank">informe </a>de la fundación alemana Friederich Ebert Stiftung (FES). La FES citó a varios analistas que<b> alertaron de la formación de un ‘clan político’ al mando del país,</b> <b>tomando en cuenta que el expresidente Manuel Zelaya, es asesor de su esposa y está encargado de gestionar las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.</b>