Elecciones en Perú: Keiko Fujimori recupera la delantera por un estrecho margen

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a colocarse al frente del escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Perú, en una de las contiendas más ajustadas de la historia reciente del país.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori suma 9,032,651 votos, equivalentes al 50.002 % votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez , registra 9,032,000 votos, correspondiente al 49.998 %.

La diferencia entre ambos aspirantes es de apenas 651 votos, luego de haberse contabilizado el 98.215 % de las actas. Sin embargo, restan 21 actas por contabilizar, mientras que el 1.76 % del escrutinio fue remitido al Jurado Especial de Elecciones debido a observaciones que requieren revisión y validación antes de ser incorporadas al resultado final.

El estrecho margen entre ambos candidatos mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de la segunda vuelta presidencial, considerada una de las más reñidas de la historia reciente del país andino. Mientras la ONPE continúa incorporando las actas pendientes al escrutinio oficial.