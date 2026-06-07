Elecciones en Perú: Roberto Sánchez inicia la jornada electoral con un llamado al voto de conciencia

El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, inició este domingo la jornada de la segunda vuelta electoral con una misa junto a su familia en Huaral, la localidad agrícola donde creció.

Sánchez, quien compite contra la candidata derechista Keiko Fujimori, llegó a la iglesia acompañado de sus padres, su esposa y sus dos hijas. Antes de ingresar al templo, hizo un llamado a los peruanos para que participen en las elecciones ejerciendo un voto consciente y comprometido con el futuro del país.

“Es un compromiso con la democracia y con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático de amor a la patria”, declaró el aspirante presidencial.

El líder del partido Juntos por el Perú, que participa en los comicios en representación del expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado, pidió a la ciudadanía respaldar una propuesta que permita construir “un Perú con cero discriminación y pobreza, y con mucha democracia y justicia”.

La jornada electoral coincidió con la celebración católica del Corpus Christi, una fecha que Sánchez vinculó con las tradiciones andinas. El candidato destacó que también se conmemora la festividad del Qoyllurit’i, una de las peregrinaciones más importantes de la cosmovisión andina, realizada en las faldas del nevado Ausangate, en la región de Cusco.

Sánchez explicó que decidió comenzar el día en Huaral porque allí se encuentran las raíces de su historia familiar. Sus padres emigraron desde las regiones andinas de Ayacucho y Apurímac en busca de mejores oportunidades, y fue en esta localidad donde construyeron su vida.

“En esta quinta, el viejo callejón de un solo caño donde me ha acogido mi papá y mi mamá, y ahora a mi esposa y mis hijas. Esta es mi felicidad y mi riqueza”, afirmó.

Tras la ceremonia religiosa, el candidato tenía previsto participar en el tradicional desayuno electoral, una actividad que los aspirantes presidenciales suelen realizar antes de acudir a votar.

Posteriormente, Sánchez se trasladará a Lima para emitir su sufragio y seguir de cerca el desarrollo de la jornada. Según su agenda, recibirá los resultados de las encuestas a boca de urna en la prisión de Barbadillo, centro penitenciario reservado para expresidentes y donde Pedro Castillo cumple una condena de 11 años y cinco meses de prisión por el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022.

El candidato ha reiterado durante su campaña su intención de gestionar la liberación de Castillo, una de las propuestas que ha marcado su discurso político y que ha generado debate en distintos sectores del país.

La jornada concluirá con un acto político en el parque Campo de Marte, en el centro de Lima, donde sus seguidores esperan los resultados oficiales de una elección considerada decisiva para el futuro político del país.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para escoger al presidente que gobernará entre 2026 y 2031. El ganador de esta segunda vuelta se convertirá en el noveno presidente de Perú en los últimos diez años, un dato que refleja la volatilidad política que ha caracterizado al país durante la última década.