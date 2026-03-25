Escándalo en Caracol Televisión: claves del caso que terminó en despidos

Lo que parecía imposible en la televisión colombiana terminó ocurriendo.

Dos de las figuras más reconocidas de Caracol Televisión quedaron fuera del aire en cuestión de horas, en medio de una tormenta que ya no se podía contener: denuncias de acoso sexual que sacudieron los cimientos del periodismo en el país.

Los nombres, que durante días se mantuvieron en reserva, finalmente salieron a la luz: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

Un adiós que no estaba en el guion

El canal confirmó lo que ya era un secreto a voces. Orrego fue desvinculado directamente, mientras que Vargas, una de las caras más emblemáticas del noticiero durante dos décadas acordó su salida de forma “mutua”.

Pero el mensaje institucional fue claro: no se trataba de una sentencia, sino de una medida para proteger a las partes y permitir que las investigaciones avancen sin presión mediática.

Detrás de ese comunicado sobrio, la realidad es mucho más incómoda: el silencio que durante años rodeó ciertas conductas dentro de las redacciones comenzó a romperse.

El efecto dominó: del escándalo al “Me Too” colombiano

Lo que inició como denuncias internas rápidamente escaló a un fenómeno colectivo. Bajo etiquetas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, decenas de periodistas empezaron a compartir experiencias similares, muchas de ellas ocurridas dentro del mismo entorno laboral.

Relatos de insinuaciones, tocamientos indebidos y abuso de poder comenzaron a circular con fuerza, revelando un patrón que, según varias voces del gremio, llevaba años normalizado.

La periodista Mónica Rodríguez fue una de las más contundentes: advirtió que lo conocido hasta ahora “es apenas la punta del iceberg”, dejando entrever que el problema podría ser mucho más profundo.

La justicia entra en escena

La magnitud del escándalo obligó a actuar a las autoridades. La Fiscalía abrió una investigación formal y habilitó canales para recibir denuncias de acoso en medios de comunicación, algo sin precedentes en el país.

El caso ya no es solo mediático. Es institucional. Y podría marcar un antes y un después en cómo se manejan estas denuncias en el periodismo latinoamericano.

Entre la defensa y el silencio

Mientras el debate crece, las posturas de los implicados han sido medidas. Vargas se despidió públicamente sin referirse directamente a las acusaciones, insinuando que su actuar nunca tuvo intención indebida.

Por su parte, la defensa de Orrego ha insistido en que no existe una decisión judicial en firme en su contra, subrayando que el proceso aún está en curso.

Más allá de los nombres propios, este episodio deja una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿cuántas historias similares siguen sin contarse?

Cabe destacar que en medio de la polémica, Ricardo Orrego también se pronunció a través de un comunicado emitido por su apoderada, en el que aclara que la terminación de su vínculo laboral con Caracol Televisión respondió a una decisión unilateral del empleador y no a una sanción derivada de una investigación disciplinaria.

En el documento, el periodista manifiesta su disposición a colaborar con cualquier proceso que adelanten las autoridades, al tiempo que enfatiza que, hasta el momento, no existe una decisión judicial en firme en su contra.

Además, hizo un llamado a respetar su presunción de inocencia y anunció que, por recomendación legal, no ofrecerá más declaraciones públicas mientras avancen las actuaciones correspondientes.