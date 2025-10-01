Estados Unidos entra en parálisis presupuestaria sin solución a la vista

El gobierno de Estados Unidos entró este miércoles 1 de octubre en parálisis presupuestaria, con el consiguiente cierre de parte de la administración federal, sin una solución a la vista en el Congreso entre los republicanos del presidente Donald Trump y la oposición demócrata.

Es es el primer cierre o “shutdown” desde el más largo en la historia —que duró 35 días— hace casi siete años, y detendrá el trabajo de múltiples departamentos y agencias federales, afectando a cientos de millas de empleados gubernamentales.

Trump culpó a los demócratas por el estancamiento y amenazó con castigar al partido y su presión con la interrupción de prioridades de la agenda progresista y recortes masivos en el sector público.

La Casa Blanca publicó en su cuenta en X un mensaje en el que afirmaba que “los demócratas cerraron los servicios del Estado”, con un reloj que cuenta la duración del “shutdown”.

“Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos (...) como despedir a una gran cantidad de personas, o cortar cosas que a ellos les gustan”, dijo Trump el martes a periodistas en la Oficina Oval.

La amenaza de Trump de nuevos recortes de empleos se suma a la ansiedad en el personal federal causada por los despidos iniciados a gran escala del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) del exasesor presidencial Elon Musk.

En el portal de la NASA, un mensaje indica que la agencia federal “está actualmente cerrada a raíz de una interrupción del financiamiento gubernamental”.

Varias embajadas estadounidenses anunciaron en X que no actualizarán información salvo en lo concerniente a anuncios urgentes de seguridad.

Republicanos y demócratas se culpan mutuamente de ser responsables de la situación.

Los dos principales electos demócratas en el Congreso, el jefe de la minoría en el Senado Chuck Schumer y su homólogo en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, afirmaron en un comunicado conjunto que “Donald Trump y los republicanos cerraron los servicios del Estado porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.

“Los demócratas están dispuestos a encontrar un camino bipartidario para reabrir los servicios del Estado de una forma que reduzca los costos(de salud) y responda a la crisis generada por los republicanos”, escribieron.

‘Cierre ordenado’

Los republicanos habían propuesto extender el financiamiento actual hasta finales de noviembre, mientras se negociaba un plan de gasto a más largo plazo.

Pero los demócratas querían restituir cientos de millas de millones de dólares en gastos de atención médica, en especial en el programa de seguros de salud denominado Obamacare para hogares de bajos ingresos.

Pese a la mayoría republicana en el Senado, el partido de Trump no controla todos los votos necesarios para aprobar leyes presupuestarias. Estas requieren 60 votos, siete más de los que tienen los republicanos.

Tras el fracaso de una última votación el martes por la noche en el Senado, el director de la Oficina de Presupuesto en la Casa Blanca, Russell Vought, ordenó en una carta a las administraciones federales “poner en marcha sus planes para un cierre ordenado”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), 750.000 funcionarios federales podrían encontrarse esta vez en situación de desempleo parcial, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares.

El aéreo podría verse afectado, mientras que el tráfico pago de algunas ayudas sociales quedaría fuertemente perturbado.

Los parques nacionales quedarán privados de sus guardaparques, en un período del año en el que millones de turistas viajan por Estados Unidos para disfrutar del espectáculo del cambio de colores de las hojas de los árboles por la llegada del otoño boreal.

Costo en el PIB

Según los cálculos de los analistas de la compañía de seguros Nationwide, cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB de Estados Unidos en 0,2 puntos porcentuales.

El último cierre, ocurrido desde diciembre de 2018 hasta finales de enero de 2019, durante el primer mandato de Trump, duró 35 días. En ese momento, la CBO estimó que había reducido el Producto Interno Bruto (PIB) en 11.000 millones de dólares.

Estas parálisis por falta de presupuesto son muy impopulares en Estados Unidos, y tanto demócratas como republicanos intentan evitarlas, a veces hasta el último momento.

Más aún cuando las elecciones legislativas de mitad de mandato, en noviembre de 2026, está en juego la mayoría en el Congreso.

No está claro cuánto tiempo durará este cierre. El gobierno federal se ha cerrado 21 veces desde 1976, cuando el Congreso promulgó el proceso presupuestario moderno.