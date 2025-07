Estados Unidos implementa ‘autodeportaciones’ para menores migrantes no acompañados bajo nueva orden de Trump

La medida aplica a menores entre 14 y 17 años , quienes ahora serán cuestionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre si desean abandonar el país por voluntad propia. En caso afirmativo, serán entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su deportación. Si ICE no los retira en un plazo de 72 horas, el menor será remitido a HHS.

La administración del expresidente Donald Trump ha comenzado a ejecutar una directriz migratoria que busca acelerar la deportación de menores migrantes no acompañados que ingresaron a Estados Unidos sin padre, madre ni tutor legal. Según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha instruido a los agentes a ofrecer a estos niños la posibilidad de abandonar voluntariamente el país.

Críticas a la nueva política: “No comprenden las consecuencias”

La directiva ha generado alarma entre organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y expertos en migración, quienes advierten sobre el riesgo de violaciones legales y el uso de menores como herramientas políticas.

“Un niño no está en condiciones de entender las consecuencias de autodeportarse, especialmente sin la orientación de un abogado”, alertó Neha Desai, directora de Derechos Humanos de la Infancia en el National Center for Youth Law.“Los menores no acompañados están siendo usados como peones en un esfuerzo por deportar a la mayor cantidad de personas posible, sin importar el costo humano para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”.

Desde hace más de 20 años, los menores que ingresan solos al país —procedentes principalmente de Centroamérica y Sudamérica— gozan de protecciones bajo la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata (TVPRA), que exige evaluar si el niño ha sido víctima de tráfico o enfrenta persecución en su país de origen.

“No son competentes para tomar sus propias decisiones. Esa es la idea: que son niños. Es la premisa de la TVPRA”, aseguró un exfuncionario de Seguridad Nacional a CNN.

Expertos subrayan que, si bien la autodeportación ya se aplicaba a menores de México y Canadá por tratarse de países contiguos, la expansión a otras nacionalidades no tiene precedente y plantea serias dudas sobre su legalidad.