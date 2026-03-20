Estados Unidos investiga a Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está siendo investigado penalmente por dos fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico, según reveló este viernes 20 de marzo el diario The New York Times.

Los fiscales —pertenecientes a las oficinas de la justicia federal de Manhattan y Brooklyn— indagan posibles reuniones de Petro con narcotraficantes, al tiempo que buscan comprobar si su campaña presidencial solicitó donaciones de estos. Así lo informaron al medio tres fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, al no estar autorizadas para referirse a la investigación en curso.

Entre las agencias involucradas en las pesquisas se encuentran la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional, además de fiscales especializados en el tráfico internacional de drogas.

El NYT explicó que las investigaciones contra Petro se encuentran aún en una etapa temprana y señaló que no está claro si derivarán en cargos penales.

Estas indagaciones del Departamento de Justicia contrastan con la sintonía mostrada por Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el encuentro que sostuvieron el pasado 3 de febrero en Washington. Hace dos días, el mandatario colombiano confirmó que su visa para ingresar a Estados Unidos fue restituida, aunque únicamente por la duración de su mandato presidencial, que concluirá este año.

Sin embargo, antes de ese acercamiento, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos estuvieron marcadas por tensiones diplomáticas desde el inicio del segundo mandato de Trump. En enero pasado, Petro bloqueó vuelos militares estadounidenses con migrantes deportados, cediendo solo después de que Trump amenazara con imponer fuertes aranceles a Colombia.

En septiembre, Estados Unidos revocó la visa a Petro tras instar a la desobediencia de las fuerzas armadas frente a Trump durante un acto propalestino en Nueva York, en paralelo a la Asamblea General de la ONU. Poco después, el Ejército estadounidense inició un operativo de bombardeo de embarcaciones del narcotráfico en alta mar que —según la administración Trump— transportaban drogas tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental.

Petro denunció estas operaciones y, posteriormente, fue incluido en la Lista Clinton junto con miembros de su familia, como la primera dama, Verónica Alcocer. Tres meses después, Trump elevó el tono y advirtió a Petro que “debía tener cuidado”, además de acusarlo de “inundar a Estados Unidos con cocaína”.

El mandatario colombiano ha negado de forma reiterada cualquier vínculo con el narcotráfico y ha destacado los logros de su gobierno en la reducción de los cultivos de coca, así como las acciones del Ejército colombiano para debilitar las redes del narcotráfico.

Si bien el NYT indicó que no hay evidencias de que la Casa Blanca haya tenido un papel en el inicio de estas investigaciones, el diario contextualizó que Trump podría utilizar las pesquisas judiciales para intentar influir en el proceso electoral en Colombia previsto para el próximo 31 de mayo. En estos comicios, el sucesor de Petro —el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda— aventajaría a sus contrincantes en las encuestas.

De acuerdo con un sondeo de la consultora GAD3, publicado este viernes por el diario El Tiempo, Cepeda lidera con el 35 % de las preferencias, seguido por los candidatos de derecha Abelardo de la Espriella, con un 16 %, y Paloma Valencia, con un 4 %.