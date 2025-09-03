Expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena, ahora por lavado de activos

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado este miércoles a 13 años de prisión y 4 meses por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia dictada en su contra por un delito de corrupción cometido durante su gobierno.

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima dictó la sentencia contra Toledo a raíz de las adquisiciones inmobiliarias hechas con el dinero transferido ilícitamente en forma de sobornos por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica por la suegra del exmandatario Eva Fernenbug.

La imputación es lavado de activos agravado en agravio del Estado y junto a Toledo están como coautores su esposa Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Eva Fernenbug.

El exmandatario peruano está recluido en la cárcel Barbadillo, la prisión de Perú reservada para expresidentes y ubicada en el este de Lima, donde cumple una primera sentencia de 20 años de prisión por el delito de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de Odebrecht para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica.