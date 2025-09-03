Expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena, ahora por lavado de activos

El <b><a href="/tag/-/meta/alejandro-toledo">expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006)</a></b> fue condenado este miércoles a 13 años de prisión y 4 meses por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia dictada en su contra por un delito de corrupción cometido durante su gobierno.<b>La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima</b> dictó la sentencia contra Toledo a raíz de las adquisiciones inmobiliarias hechas con el dinero transferido ilícitamente en forma de sobornos por las <b>empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a la empresa Ecoteva</b>, fundada en Costa Rica por la suegra del exmandatario Eva Fernenbug.La imputación es lavado de activos agravado en agravio del Estado y junto a Toledo están como coautores su esposa Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Eva Fernenbug.El exmandatario peruano está recluido en la cárcel Barbadillo, la prisión de Perú reservada para expresidentes y ubicada en el este de Lima, donde cumple una primera sentencia de 20 años de prisión por el delito de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de Odebrecht para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica.