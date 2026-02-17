Fallece Jesse Jackson, pionero afroamericano de los derechos civiles de EE.UU.

El reverendo Jesse Jackson, una de las figuras más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el primer afroamericano en alcanzar un éxito significativo en la contienda presidencial de un partido mayoritario, falleció este martes a los 84 años. Según informó su entorno en un comunicado, Jackson “falleció pacíficamente el martes por la mañana, rodeado de su familia”. Sus allegados destacaron que su “inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos contribuyó a impulsar un movimiento global en favor de la libertad y la dignidad”. Aunque la causa oficial de la muerte no ha sido confirmada, el líder histórico había sido hospitalizado en noviembre y padecía parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad cerebral degenerativa con síntomas similares al Parkinson. En 2017 se le había diagnosticado inicialmente esta última afección, diagnóstico que posteriormente fue revisado.

Heredero político de Martin Luther King Jr.

Discípulo y colaborador cercano de Martin Luther King Jr., Jackson construyó su carrera sobre la organización comunitaria, la defensa de los derechos civiles y la ampliación de oportunidades económicas para la población afroamericana. Nacido como Jesse Louis Burns el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, creció en un entorno marcado por la segregación racial. Hijo de una madre adolescente, fue adoptado por su padrastro, Charles Jackson, cuyo apellido tomó. Desde joven destacó académicamente y en el deporte, lo que le permitió acceder a estudios universitarios gracias a una beca deportiva. Su activismo comenzó en la década de 1960, cuando participó en protestas contra la segregación. En 1960 fue arrestado tras una sentada pacífica en una biblioteca pública exclusiva para blancos, un hecho que contribuyó a su desegregación. Tras graduarse, se trasladó a Chicago, donde llamó la atención de King y se integró a la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. A través de la llamada Operación Breadbasket, Jackson promovió boicots económicos y presión organizada para exigir empleo y trato justo a empresas que operaban en comunidades negras. Con apenas 26 años, ya era una figura destacada dentro del movimiento.

La ‘coalición arcoíris’ y la política nacional