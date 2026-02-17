Fallece Jesse Jackson, pionero afroamericano de los derechos civiles de EE.UU.

En los años siguientes <b>fundó Operation PUSH (People United to Serve Humanity)</b>, desde donde defendió la acción afirmativa, el acceso a la educación y oportunidades laborales para las minorías. <b>Su discurso evolucionó hacia una crítica estructural que vinculaba el racismo con la desigualdad económica</b>.En 1984 sorprendió al país al anunciar su candidatura presidencial por el Partido Demócrata. En un contexto de desempleo juvenil afroamericano cercano al 50% y bajo la presidencia republicana de Ronald Reagan, Jackson habló de la necesidad de una 'coalición arcoíris': una alianza multirracial y multiétnica de pobres y clase trabajadora.Aunque perdió la nominación, obtuvo más de tres millones de votos en las primarias, quedando en tercer lugar y demostrando que un candidato negro podía construir una base nacional amplia. En 1988 volvió a intentarlo y logró cerca de siete millones de votos y más de mil delegados en la Convención Nacional Demócrata.Su discurso en la convención de 1988, culminado con la frase 'mantén viva la esperanza', resonaría dos décadas después en el lema 'esperanza y cambio' de la campaña presidencial de <b>Barack Obama</b> en 2008.El senador <b>Bernie Sanders</b> afirmó en 2024 que <i>'nadie más en el Partido Demócrata hablaba de una democracia multirracial y multiétnica'</i> como lo hacía Jackson, subrayando su influencia ideológica dentro del progresismo estadounidense.Muchos analistas coinciden en que el terreno político que abrió Jackson fue fundamental para que figuras como Obama y <b>Kamala Harris</b> pudieran aspirar y alcanzar las más altas posiciones del poder político en Estados Unidos.En 2000 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del entonces presidente <b>Bill Clinton</b>. En 2007 respaldó la candidatura de Obama, con quien tuvo tensiones iniciales, pero a quien apoyó públicamente. Una imagen suya llorando la noche de la victoria electoral de 2008 se convirtió en símbolo de una lucha generacional que parecía alcanzar su culminación.En los últimos años, afectado por su enfermedad degenerativa, se retiró progresivamente de la vida pública y dejó la dirección de Rainbow/PUSH. Sin embargo, continuó pronunciándose sobre temas clave como la violencia policial, el salario mínimo y la política exterior estadounidense. Tras la muerte de George Floyd en 2020, viajó a Mineápolis para exigir justicia.En 2024 hizo una aparición poco frecuente en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, donde fue homenajeado por líderes del partido que reconocieron su papel en la construcción de una democracia más inclusiva.