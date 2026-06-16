FBI frustra presunto atentado con drones y francotiradores durante cumpleaños de Trump en la Casa Blanca

Las autoridades federales de Estados Unidos desarticularon un presunto plan para ejecutar un ataque armado durante el evento de artes marciales mixtas celebrado el pasado domingo en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños del presidente Donald Trump. La información fue confirmada por el director del FBI, Kash Patel, quien informó que varias personas fueron arrestadas tras una operación desarrollada en distintos estados del país y coordinada junto con el Departamento de Justicia y otras agencias de seguridad. Según las autoridades, el supuesto complot contemplaba el uso de drones cargados con explosivos y la participación de francotiradores que abrirían fuego durante una eventual evacuación masiva de asistentes.

Una investigación iniciada días antes del evento

De acuerdo con el FBI, las primeras alertas surgieron el jueves previo al espectáculo después de que los investigadores detectaran comunicaciones sospechosas en plataformas de mensajería cifrada. Los agentes analizaron mensajes intercambiados por un grupo de aproximadamente 20 personas que compartían mapas detallados de la zona, discutían posibles rutas de escape y hablaban de la necesidad de establecer una “casa de seguridad” para ejecutar y facilitar la huida tras el ataque. La rápida intervención de las autoridades permitió identificar a varios sospechosos antes de que el plan pudiera materializarse. “Fue una amenaza grave”, afirmó Matt Quinn, subdirector del Servicio Secreto, quien señaló que la investigación continúa porque todavía existen personas vinculadas al caso que no han sido localizadas.

Cinco detenidos y una acusación por conspiración

Hasta el momento, al menos cinco personas han sido arrestadas en estados como Ohio, Misuri y California. Entre los detenidos figura Tycen Proper, de 19 años, quien fue capturado en Ohio y enfrenta varios cargos federales, entre ellos conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos e intento de asesinato de un agente federal. Documentos judiciales indican que durante los interrogatorios el joven reconoció haber participado en conversaciones relacionadas con un posible ataque coordinado contra instituciones gubernamentales durante el evento celebrado en la Casa Blanca. Según la declaración jurada presentada por un agente del FBI, Proper habría comenzado a interactuar con otros integrantes del grupo desde marzo a través de TikTok, antes de trasladar las comunicaciones a la aplicación cifrada Signal.

Drones, explosivos y objetivos de alto perfil

La investigación sostiene que el supuesto plan contemplaba lanzar explosivos mediante drones para generar caos entre los asistentes. Posteriormente, francotiradores atacarían durante la evacuación a personas consideradas “objetivos de alto valor”, una expresión que las autoridades interpretan como una referencia a figuras políticas, invitados relevantes o asistentes con alto perfil público. Durante un allanamiento realizado en la vivienda familiar de Proper, los agentes encontraron municiones, equipamiento táctico y otros elementos que ahora forman parte de la investigación. Además, familiares del detenido expresaron preocupación por comentarios extremistas, antisemitas y favorables a Adolf Hitler que el joven habría manifestado en meses recientes.

Trump asegura que no fue informado

El presidente Donald Trump, quien se encuentra en Francia participando en la cumbre del G7, afirmó que desconocía la existencia del supuesto complot cuando fue consultado por periodistas. El evento del domingo formó parte de las celebraciones impulsadas por la Casa Blanca para conmemorar el cumpleaños del mandatario y el aniversario número 250 de la independencia estadounidense. Para la ocasión se instaló una jaula de artes marciales mixtas en los jardines de la residencia presidencial, una escena inédita que atrajo a miles de espectadores y generó amplia atención mediática.

Persisten las preocupaciones de seguridad