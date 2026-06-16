FBI frustra presunto atentado con drones y francotiradores durante cumpleaños de Trump en la Casa Blanca

Las autoridades federales de <b>Estados Unidos </b>desarticularon <b>un presunto plan para ejecutar un ataque armado durante el evento de artes marciales mixtas celebrado el pasado domingo en la Casa Blanca </b>con motivo del <b>cumpleaños del presidente Donald Trump</b>.La información fue confirmada por el director del <b>FBI</b>, <b>Kash Patel</b>, quien informó que <b>varias personas fueron arrestadas tras una operación desarrollada en distintos estados del país</b> y coordinada junto con el <b>Departamento de Justicia</b> y otras agencias de seguridad.Según las autoridades, el supuesto complot contemplaba <b>el uso de drones cargados con explosivos y la participación de francotiradores que abrirían fuego</b> durante una eventual evacuación masiva de asistentes.