FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar de Charlie Kirk, al que intenta dar caza

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó este jueves 12 de septiembre dos imágenes del sospechoso de haber asesinado en la víspera en un campus de Utah al activista conservador Charlie Kirk en las que se aprecia un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

”Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley”, reza el texto que acompaña a las imágenes.

Estas imágenes fueron capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.