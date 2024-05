Gobierno de Milei llega al 25 de mayo sin apoyos para su pacto de ‘refundación’

Sin la completa aprobación parlamentaria de su proyecto estrella y con un escaso poder de convocatoria entre los gobernadores provinciales, el Gobierno de Javier Milei celebrará este sábado en Córdoba un descafeinado Día de la Patria, planteado inicialmente como escenario de un pacto de ‘refundación nacional’.

“A nosotros, las fotos (de unidad) no nos importan, nos importan los acuerdos para sacar Argentina adelante, y al no haberse culminado el proceso de la ‘ley bases’, no hay condiciones para la firma de un pacto que requería que nos hubiésemos puesto de acuerdo”, reconoció este viernes el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada (sede del Gobierno).

El pasado martes, mediante un comunicado, y el jueves, en un mensaje publicado en sus redes sociales, la Oficina del Presidente llamó a la ciudadanía cordobesa a un acto frente al Cabildo de la ciudad del centro del país para conmemorar el 214º aniversario de la independencia de Argentina.

La ceremonia, que contará con la presencia confirmada de Milei y de otros miembros de su Ejecutivo, comenzará a las 14:00 hora local del sábado (17:00 GMT) y ha sido planeado como un ‘Cabildo Abierto’.

“Celebrar la libertad” será el lema de este nuevo acto de encuentro entre Milei y sus seguidores, que el pasado miércoles ya protagonizó una nueva acción multitudinaria en el Estadio Luna Park, donde el mandatario hizo la presentación de su último libro e incluyó un extravagante ‘concierto’.

Ahora, Milei tratará de cambiar las intenciones iniciales de su Pacto del 25 de Mayo, con el que el presidente buscaba “reinsertar al pueblo argentino en la senda del desarrollo y la prosperidad”.

El Gobierno esperaba lograr para ello el acuerdo de los diferentes gobernadores provinciales -ninguno de ellos pertenece a La Libertad Avanza, la fuerza política de ultraderecha que lidera Milei-; del alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri; de expresidentes de Argentina; y de representantes políticos, sociales y empresariales.

Para ello, el Ejecutivo había puesto una condición principal: la aprobación parlamentaria de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y de la reforma fiscal.

En especial, el primero de estos proyectos, la conocida como ‘ley ómnibus’ o ‘ley bases´, ha sufrido varios reveses en las cámaras legislativas y ha sido duramente respondida en las calles por los movimientos sociales y sindicales.

La ‘ley ómnibus’, pivote de las drásticas reformas económicas del Ejecutivo de Milei, tiene pendiente ahora su tramitación en el Senado, donde está siendo debatida por los legisladores, después de lograr la aprobación de la Cámara de Diputados.