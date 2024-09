‘Grecia ve en Panamá un pilar de estabilidad en la región’

Efthymios Efthymiades nos recibe en un despacho que, al igual que el resto de las instalaciones, huelen a nuevo. Es el primer embajador de Grecia en Panamá; arribó hace algunos meses y este septiembre inauguró su Oficina Consular. Con La Estrella de Panamá conversa sobre los proyectos que como representante de Grecia echará adelante y los planes de cooperación con nuestro país. Como amante del buen café, se siente muy complacido por haber recalado en Panamá, donde ha encontrado una comunidad griega muy diligente y un pollo asado cuyo sabor lo transporta a casa.

Embajador, llegó a Panamá a finales del año pasado, ¿cómo han sido estos primeros meses de gestión?

Soy el primer embajador de Grecia en Panamá. Mi misión es abrir la embajada de Grecia y estamos en una etapa en la que tenemos el edificio, la sede de la embajada, las operaciones completas de la embajada; el 2 de septiembre hemos abierto la Oficina Consular, tenemos casi todos los empleados que necesitamos para la operación de la embajada y la etapa próxima está en enfocarnos en la misión clásica de la embajada: desarrollar las relaciones políticas comerciales, marítimas, culturales, de educación y, por supuesto, brindar servicios consulares, no solo a los griegos sino a todos los panameños que quisieran ir a Grecia o explorar la posibilidad comercial, perspectivas de empresas con griegos o en Grecia también.

Llama la atención que, a pesar de estar establecida en Panamá una comunidad griega desde principios del siglo XX, no es hasta el año pasado que se formaliza una embajada de Grecia en Panamá. ¿Qué motiva a que se dé finalmente este paso?

Hace pocos años, Grecia tomó la decisión de fortalecer su presencia fuera de Europa y, en este contexto, uno de los países que ha elegido como sede de una de las nuevas embajadas fuera de Europa fue Panamá. La razón de la elección fue, por supuesto, la presencia y el apoyo de la comunidad griega a la nueva embajada y que Grecia aprecia mucho las relaciones bilaterales con Panamá; ve en Panamá un pilar de estabilidad en su región y la apertura de la embajada de un país con un peso internacional, cultural. El nombre de Grecia en Panamá constituye, sin duda, un voto de confianza a Panamá y un respaldo de Grecia a Panamá.

Se refirió a relaciones políticas, comerciales, culturales, ¿dónde estaría el mayor peso entre esta gama de oportunidades?

Ambos países tenemos más o menos la misma lengua en nuestras relaciones internacionales; somos países democráticos, países con más o menos los mismos intereses en nuestras regiones. Somos pilares de estabilidad, Grecia en su región y Panamá también en su región, y ese clima de confianza en nuestras relaciones bilaterales es el pilar de una relación política estrecha. En el sector marítimo se refleja el potencial comercial, el potencial económico de ambos países. Más del 20 % del registro panameño, son buques de armadores griegos, eso es también un voto de confianza de Grecia a la bandera, panameña y a Panamá. Y con la presencia de la embajada, tenemos la posibilidad de explorar varios sectores adicionales como, por ejemplo, el turismo, el sector agrícola. En esos sectores Grecia tiene una experiencia que podría ser de valor agregado para Panamá.

Grecia es un popular destino turístico y Panamá camina hacia esa meta. Sin embargo, no todo en el turismo es positivo. ¿Qué lecciones debemos aprender de Grecia en cuanto a esta actividad?

En Grecia el turismo ofrece posibilidades no solo por la naturaleza fenomenal mediterránea, sino también porque sus visitantes disfrutan de la vida social, de la vida cultural, de la vida normal con la gente griega. Se sumergen en la verdadera vida del país. No obstante, hemos visto los resultados negativos del hiperturismo. Grecia está tomando medidas como proteger la cultura, los monumentos. Esta experiencia podríamos compartirla con Panamá. Panamá tiene un proyecto muy interesante para desarrollar su sector turístico, entonces, podemos ofrecer nuestro know how en el desarrollo del sector turístico y al mismo tiempo compartir nuestras experiencias sobre cómo evitar el problema del hiperturismo.

Ha sostenido ya encuentros con la comunidad griega residente en Panamá. ¿Cuáles han sido sus puntos de interés? ¿Se abren oportunidades con la comunidad griega para establecer algún tipo de relación comercial con la madre patria?

Justamente es la comunidad griega nuestro apoyo más importante aquí en Panamá; también el apoyo del Gobierno panameño tiene una historia profunda en el país. Un presidente de ascendencia griega fue Demetrio Lakas, personalidad muy conocida en Panamá. Los griegos, los representantes de la comunidad griega hoy en día están activos en sectores de la economía como bienes raíces, finanzas, también como representantes de armadores griegos aquí en Panamá, y sí, la presencia de la embajada de Grecia va a fortalecer esas actividades de los panameños en Grecia y de los griegos panameños en Grecia también.

¿Hay entusiasmo en la comunidad por la apertura de esta embajada?

Este edificio es la donación de un representante de la comunidad griega y el establecimiento de la embajada fue en gran parte apoyada por este empresario griego. La infraestructura de la embajada también fue apoyada por otros griegos. Entonces, toda la comunidad está detrás de la operación del establecimiento de la embajada.

Los aportes de Grecia, a lo largo de su historia, son contundentes, pero en este momento, ¿cuáles consideraría que son los aportes que Grecia ofrece al resto del mundo?

Como usted ha mencionado, Grecia tiene un impacto profundo en la historia del mundo. También tiene siempre un brand name muy reconocido y un peso especial en las relaciones internacionales como pilar de la democracia, como un país de cultura y con larga historia. El voto de Grecia, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, refleja su rol en la vida internacional contemporánea. Somos miembros en la Unión Europea y junto con nuestros socios [allí] formamos la política internacional de toda la Unión Europea. Nuestras bases son los valores comunes de democracia, de derechos humanos y el respeto del derecho internacional.

Panamá y Grecia, debido a sus ubicaciones estratégicas, enfrentan desafíos migratorios. ¿Qué lecciones Grecia podía compartir con Panamá para abordar esta situación?

Grecia está en la frontera externa de la Unión Europea. Entonces, protegemos no solo nuestra frontera nacional, sino también la frontera externa europea. Luego de una experiencia larga en el sector de migración, tenemos una política estricta, pero justa, que consiste en diferenciar muy bien los sectores de asilo y de migración. La separación entre flujos migratorios ilegales y entre asilantes que necesitan protección bajo el sistema internacional de asilo es muy importante. Un equilibrio entre el derecho internacional y las personas que necesitan protección y contra las redes del crimen organizado internacional o actores internacionales, como regímenes autocráticos que usan a los asilantes o los migrantes como armas contra países democráticos. Es muy importante que el nuevo gobierno del presidente José Raúl Mulino haya tomado una línea en esta dirección, proteger la frontera externa de Panamá y también a las personas que necesitan la protección internacional.

Lleva casi un año en Panamá. ¿Cómo ha sido su acogida en el país?, ¿qué es lo que le ha gustado más o le ha llamado la atención?

La gente en Panamá. La verdadera riqueza de Panamá es su gente. Me encanta que en su discurso el presidente dice que la riqueza de Panamá es la gente de Panamá. Entonces, la cooperación en sectores como cultura o educación es una contribución que a Grecia le encantaría compartir con Panamá. Es un desafío y un privilegio abrir la embajada de Grecia, ser el primer embajador de Grecia en Panamá y, desde un punto de vista más personal, como apasionado del café me encanta el café panameño. Una de mis primeras misiones fue en Etiopía y me encanta que una variedad de café etíope se encuentre también en Chiriquí y se haya desarrollado un café famoso: el geisha. Panamá, como Demetrio Korsi, el poeta griego panameño ha dicho: “Es un puente, una puerta, un puerto. Las tres cosas. Abierto a todo el mundo”.