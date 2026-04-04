Guerra en Medio Oriente: Trump amenaza con ‘infierno’ a Irán por piloto derribado y bloqueo en Ormuz

El derribo de un F-15 estadounidense sobre territorio iraní el pasado 3 de abril ha generado un choque de narrativas entre Washington y Teherán. Según la versión estadounidense, el piloto rescatado, un coronel de la Fuerza Aérea, fue extraído en una operación considerada por el presidente Donald Trump como una de las más 'audaces' en la historia militar del país. La Casa Blanca destacó que participaron varias aeronaves con armamento letal y que no se registraron bajas adicionales, consolidando la narrativa de 'dominio aéreo abrumador'.Por el contrario, Irán describió la misión como un 'fracaso humillante' y un 'intento desesperado de engaño' que terminó con la destrucción de dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk. Además, instó a civiles locales a participar en la búsqueda del piloto, ofreciendo recompensas por su captura. Ebrahim Zolfaghari, portavoz militar iraní, desestimó las declaraciones de Trump como 'retórica vacía' diseñada para confundir a la opinión pública, destacando la superioridad de las fuerzas iraníes en la región.Esta confrontación evidencia que el conflicto no solo se libra en el terreno militar, sino también en el mediático y diplomático, con propaganda activa que busca moldear la percepción internacional.