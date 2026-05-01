Guerrilleros disidentes asumen la autoría del atentado que dejó 21 muertos en Colombia

Petro aseguró que el ataque buscaba desestabilizar al país poco antes de la primera vuelta de elecciones presidenciales el 31 de mayo, en las que la izquierda apuesta por conservar el poder tras llegar a la presidencia por primera vez en 2022.Por ley, Petro no puede reelegirse, pero Iván Cepeda, candidato de su partido, es favorito en las encuestas para los comicios en los que enfrenta a los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.El gobierno y su heredero político sugieren que los ataques favorecen a la 'extrema derecha' de cara a las elecciones. De su lado, la oposición responsabiliza al presidente de la violencia al señalarlo de ser negligente con los grupos armados.En numerosos mensajes y declaraciones, Petro ha acusado de injerencia indebida al gobierno de derecha de Ecuador con el que sostiene una guerra arancelaria y de declaraciones.Petro pidió investigar si los explosivos usados en el ataque del sábado venían de ese país y ha publicado imágenes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana.'Noboa es el encargado de violentar a Colombia', escribió el mandatario en X sin presentar evidencias.Noboa, por su parte, señaló el miércoles a su par colombiano de impulsar una 'incursión' guerrillera en la frontera común, sin precisar mayores detalles. Petro negó de inmediato las acusaciones y las calificó como 'mentiras'.Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Por Ecuador pasa el 70% de la droga que va hacia Estados Unidos y Europa.