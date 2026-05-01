Guerrilleros disidentes asumen la autoría del atentado que dejó 21 muertos en Colombia

Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron como un “error táctico” la autoría de un atentado que causó 21 civiles muertos en Colombia el fin de semana, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

El Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de exmiembros de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, aseguró la noche del martes en un comunicado que el hecho ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a “errores” en sus maniobras militares.

“Con profundo dolor debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna”, señala el texto.

Los explosivos activados por los rebeldes el sábado en una carretera del departamento del Cauca (suroeste) también causaron 56 heridos.

Una fuente del ejército dijo a la AFP que los guerrilleros habían instalado un puesto de control en la carretera para tender una emboscada a militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se trata de una represalia tras la presión militar, luego de las fallidas negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder del EMC y el guerrillero más buscado del país.

La oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos llamó el miércoles al gobierno a “proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques”. También a los grupos armados a “cesar cualquier ataque”.

El principal responsable del atentado mortal del sábado, alias “Mi Pez”, fue capturado el martes.