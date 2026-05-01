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Hipopótamos de Pablo Escobar podrían viajar a India y evitar sacrificio: Esto es lo que se sabe

Anant Ambani ofrece alternativa a la eutanasia de hipopótamos en Colombia
Anant Ambani ofrece alternativa a la eutanasia de hipopótamos en Colombia Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/05/2026 14:31
El debate sobre los hipopótamos en Colombia se intensifica tras una oferta para reubicarlos en India.

La decisión del Gobierno de Colombia de autorizar la eutanasia de decenas de hipopótamos considerados una especie invasora ha provocado diversas reacciones y ha dado un giro inesperado tras surgir una iniciativa internacional que busca evitar el sacrificio de estos animales.

El empresario indio Anant Ambani manifestó su interés en trasladar a los ejemplares hacia la Vantara, un centro de rescate impulsado por su familia en India. La iniciativa plantea el traslado y manejo especializado de los hipopótamos como alternativa a las medidas adoptadas por las autoridades colombianas.

Estos animales, descendientes de los que fueron introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980, se han reproducido de forma sostenida en libertad, especialmente en la cuenca del río Magdalena, generando impactos ambientales significativos.

De acuerdo con autoridades ambientales colombianas, la presencia de los hipopótamos ha alterado ecosistemas, afectado fuentes de agua y representado riesgos para comunidades cercanas, lo que llevó a considerar la eutanasia como parte de un plan para controlar su crecimiento poblacional.

De concretarse, sería una solución sin precedentes para uno de los casos más emblemáticos de fauna introducida en América Latina, en medio de una discusión que involucra bienestar animal, sostenibilidad y políticas ambientales.

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