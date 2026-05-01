Hipopótamos de Pablo Escobar podrían viajar a India y evitar sacrificio: Esto es lo que se sabe

La decisión del Gobierno de Colombia de autorizar la eutanasia de decenas de hipopótamos considerados una especie invasora ha provocado diversas reacciones y ha dado un giro inesperado tras surgir una iniciativa internacional que busca evitar el sacrificio de estos animales.

El empresario indio Anant Ambani manifestó su interés en trasladar a los ejemplares hacia la Vantara, un centro de rescate impulsado por su familia en India. La iniciativa plantea el traslado y manejo especializado de los hipopótamos como alternativa a las medidas adoptadas por las autoridades colombianas.

Estos animales, descendientes de los que fueron introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980, se han reproducido de forma sostenida en libertad, especialmente en la cuenca del río Magdalena, generando impactos ambientales significativos.