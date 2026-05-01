Hipopótamos de Pablo Escobar podrían viajar a India y evitar sacrificio: Esto es lo que se sabe

De acuerdo con autoridades ambientales colombianas, la presencia de los hipopótamos ha alterado ecosistemas, afectado fuentes de agua y representado riesgos para comunidades cercanas, lo que llevó a considerar la eutanasia como parte de un plan para controlar su crecimiento poblacional.De concretarse, sería una solución sin precedentes para uno de los casos más emblemáticos de fauna introducida en América Latina, en medio de una discusión que involucra bienestar animal, sostenibilidad y políticas ambientales.