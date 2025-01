Incendio en Turquía: 66 fallecidos y 51 heridos en el Grand Kartal Hotel

Un incendio arrasó el Grand Kartal Hotel, un destino turístico en el centro de esquí Kartalkaya, ubicado en la provincia de Bolu, Turquía.

El desastre, que ocurrió en la madrugada de este martes 21 de enero dejó un saldo de al menos 66 muertos y 51 heridos, según informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Los testigos relataron que huéspedes saltaban desde las ventanas en un intento de escapar de las llamas.

Mientras que otros improvisaban cuerdas con sábanas para descender.

”Todo pasó tan rápido. Solo escuchábamos gritos y el olor a humo era insoportable”, relató Atakan Yelkovan, un huésped que logró escapar desde el tercer piso.

Testimonios

“Era un caos total. Las alarmas no sonaron y no había extintores cerca. Muchos no sabían qué hacer”, declaró un testigo a CNN Türk.

Por su parte, Necmi Kepcetutan, un instructor de esquí que estaba en el segundo piso del hotel logró salir a tiempo y se unió a las labores de rescate.

”Pude sacar a varias personas. Había niños llorando y buscando a sus padres, fue desgarrador”, dijo Kepcetutan.

Entre las víctimas identificadas se encuentran familias completas y figuras de la sociedad turca.

Vedia Nil Apak, una joven nadadora de 10 años falleció junto a su madre. También se confirmó la muerte del periodista Nedim Turkmen, su esposa y sus dos hijos.

Críticas y dudas

El hotel, un edificio de 12 pisos revestido en madera, había sido inspeccionado en 2024 y no se reportaron problemas en su sistema de seguridad, según las autoridades.

Sin embargo, el Sindicato de Ingenieros y Arquitectos de Turquía denunció que el hotel carecía de un sistema automático de extinción de incendios, obligatorio desde 2008.

”Es inaceptable que una tragedia así ocurra en un lugar que debería garantizar la seguridad de sus huéspedes”, expresó el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien declaró un día de luto nacional.