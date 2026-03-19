Irán ataca planta de gas en Catar y genera alarma en el mercado global de gas

La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo episodio tras <b>un ataque iraní contra la Ciudad Industrial de Ras Laffan</b>, en C<b>atar</b>, <b>una de las instalaciones de gas natural más importantes del mundo</b>. Las autoridades cataríes confirmaron que la ofensiva provocó incendios y daños de consideración en el complejo, considerado estratégico para el suministro energético internacional.A través de sus redes sociales, QatarEnergy aseguró que todo el personal fue localizado y se encuentra a salvo, sin embargo tanto ayer como hoy en horas de la madrugada, <b>varias de sus instalaciones de gas natural licuado (GNL) fueron atacadas con misiles,</b> provocando incendios de gran magnitud y daños adicionales considerables.Ras Laffan, es una de las instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) más importantes a nivel global. Se estima que esta instalación a<b>porta cerca del 20 % del suministro mundial de este recurso.</b>La ofensiva ocurre en medio de un conflicto mayor, marcado por acciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales de febrero. Este escenario ha intensificado la incertidumbre en los mercados energéticos y ha encendido las alarmas sobre posibles interrupciones en el suministro global de gas.