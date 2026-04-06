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Irán desafía a Estados Unidos y rechaza negociar bajo ultimátums de Trump

Las posiciones enfrentadas de Washington y Teherán frenan la negociación y elevan el riesgo de escalada militar.
Las posiciones enfrentadas de Washington y Teherán frenan la negociación y elevan el riesgo de escalada militar. Agencia EFE / EFE
Por
Adriana Berna
  • 06/04/2026 08:23
El ultimátum de Donald Trump y la respuesta de Irán profundizan el choque político en un momento clave para la seguridad global.

Irán afirmó que no negociará con Estados Unidos bajo ultimátums del presidente Donald Trump, en un nuevo capítulo de la escalada diplomática que mantiene en tensión a Medio Oriente y a los mercados energéticos globales.

La postura de Teherán se produce mientras mediadores internacionales intentan impulsar un plan de alto el fuego para frenar el deterioro del conflicto y evitar una confrontación de mayor escala.

En las últimas horas, una propuesta internacional fue entregada simultáneamente a Washington y a Irán con el objetivo de lograr un cese inmediato de hostilidades y abrir el camino a negociaciones formales.

El plan, promovido principalmente por Pakistán, contempla el levantamiento gradual de sanciones, la liberación de activos congelados, garantías de seguridad y compromisos sobre el programa nuclear iraní.

También plantea la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que subraya el impacto global de la crisis.

Sin embargo, Teherán no ha mostrado disposición a aceptar la propuesta y ha reiterado que no negociará bajo presión. La negativa llega tras un ultimátum de 48 horas emitido por Trump, quien advirtió sobre posibles ataques contra infraestructura clave si no se alcanzaba un acuerdo.

Autoridades iraníes calificaron el mensaje como “desequilibrado” y sostuvieron que Washington plantea exigencias excesivas, al tiempo que insistieron en que cualquier diálogo debe partir del fin de las hostilidades y de garantías concretas de seguridad y reparación.

El choque diplomático se ha visto agravado por narrativas opuestas entre ambos gobiernos. Mientras la Casa Blanca sostiene que existen contactos indirectos y avances diplomáticos, Irán insiste en que no hay negociaciones reales y acusa a Estados Unidos de intentar imponer condiciones mediante amenazas militares.

Esta contradicción refleja meses de tensiones crecientes, marcados por ataques a infraestructura energética, advertencias de intervención y mediaciones de diversos países para evitar una guerra abierta.

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