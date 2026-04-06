Irán desafía a Estados Unidos y rechaza negociar bajo ultimátums de Trump

Irán afirmó que no negociará con Estados Unidos bajo ultimátums del presidente Donald Trump, en un nuevo capítulo de la escalada diplomática que mantiene en tensión a Medio Oriente y a los mercados energéticos globales.

La postura de Teherán se produce mientras mediadores internacionales intentan impulsar un plan de alto el fuego para frenar el deterioro del conflicto y evitar una confrontación de mayor escala.

En las últimas horas, una propuesta internacional fue entregada simultáneamente a Washington y a Irán con el objetivo de lograr un cese inmediato de hostilidades y abrir el camino a negociaciones formales.

El plan, promovido principalmente por Pakistán, contempla el levantamiento gradual de sanciones, la liberación de activos congelados, garantías de seguridad y compromisos sobre el programa nuclear iraní.

También plantea la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que subraya el impacto global de la crisis.

Sin embargo, Teherán no ha mostrado disposición a aceptar la propuesta y ha reiterado que no negociará bajo presión. La negativa llega tras un ultimátum de 48 horas emitido por Trump, quien advirtió sobre posibles ataques contra infraestructura clave si no se alcanzaba un acuerdo.