Irán lanza nueva advertencia a Trump: ‘toda la región arderá’ si continúa la escalada

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo 5 de abril al <a href="/tag/-/meta/donald-trump">presidente estadounidense Donald Trump</a> que <b>la escalada militar podría provocar que </b><i><b>'toda la región arda'.</b></i> A través de la red social X, Qalibaf calificó de <i>'insensatas'</i> las decisiones de Washington y señaló que <i>'sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico infierno para todas y cada una de las familias'.</i> Además, en referencia al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, agregó:<i> 'toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu'.</i><b>Qalibaf también se burló de la administración estadounidense por la búsqueda de sus pilotos caídos</b>, describiendo la situación como <i>'una brillante guerra sin estrategia'</i> y calificando la operación como de <i>'auténticos genios'.</i><b>Conflicto y bloqueos en el Golfo</b>La guerra ha provocado ataques estadounidenses e israelíes en Irán, incluido un bombardeo cercano a la planta nuclear de Bushehr que obligó a Moscú a evacuar a 198 trabajadores rusos. El canciller iraní advirtió que cualquier incidente nuclear afectaría con mayor intensidad a los países vecinos del Golfo.Irán, por su parte, ha respondido con ataques contra infraestructuras aliadas de Estados Unidos en el Golfo y ha bloqueado prácticamente el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial. Ante esta situación, Trump amenazó con desatar un 'infierno' si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para reabrir la vía marítima.El conflicto continúa generando preocupación internacional por su posible expansión y los efectos en la economía global, mientras los ataques y la presión sobre el estrecho de Ormuz mantienen en alerta máxima a la comunidad internacional.