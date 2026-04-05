Irán lanza nueva advertencia a Trump: ‘toda la región arderá’ si continúa la escalada

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo 5 de abril al presidente estadounidense Donald Trump que la escalada militar podría provocar que “toda la región arda”.

A través de la red social X, Qalibaf calificó de “insensatas” las decisiones de Washington y señaló que “sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico infierno para todas y cada una de las familias”.

Además, en referencia al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, agregó: “toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”.

Qalibaf también se burló de la administración estadounidense por la búsqueda de sus pilotos caídos, describiendo la situación como “una brillante guerra sin estrategia” y calificando la operación como de “auténticos genios”.

Conflicto y bloqueos en el Golfo

La guerra ha provocado ataques estadounidenses e israelíes en Irán, incluido un bombardeo cercano a la planta nuclear de Bushehr que obligó a Moscú a evacuar a 198 trabajadores rusos.

El canciller iraní advirtió que cualquier incidente nuclear afectaría con mayor intensidad a los países vecinos del Golfo.

Irán, por su parte, ha respondido con ataques contra infraestructuras aliadas de Estados Unidos en el Golfo y ha bloqueado prácticamente el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

Ante esta situación, Trump amenazó con desatar un “infierno” si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para reabrir la vía marítima.

El conflicto continúa generando preocupación internacional por su posible expansión y los efectos en la economía global, mientras los ataques y la presión sobre el estrecho de Ormuz mantienen en alerta máxima a la comunidad internacional.