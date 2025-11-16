  1. Inicio
Izquierdista Jara lidera con poco margen el conteo de votos en las presidenciales chilenas

Una pareja de ciudadanos fue captada este domingo, 16 de noviembre, al votar en la elecciones generales de Chile, en un centro de votación de Valparaíso (Chile). EFE
Agencia EFE
  • 16/11/2025 16:30
La jornada de votación, en la que más de 15,6 millones de personas estaban llamadas a las urnas, transcurrió con normalidad

La izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric, lidera con poco margen el conteo de votos en las presidenciales celebradas este domingo en Chile, seguida del ultraderechista José Antonio Kast, con el 15 % del sufragio escrutado.

Si Jara no consigue el 50 % más uno de los votos, habrá que celebrar una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Los colegios electorales de Chile cerraron este domingo sus puertas para arrancar el conteo de votos en unas presidenciales que previsiblemente no se resolverán en primera vuelta y a las que llega como favorita la candidata única del progresismo, Jeannette Jara, pero aparentemente sin el apoyo suficiente para evitar una segunda vuelta.

Con largas filas en las calles y dentro de los colegios electorales, la participación electoral ha sido una de las grandes protagonistas de la jornada porque por primera vez en unas elecciones presidenciales el voto ha sido obligatorio.

El segundo lugar por detrás de Jara, según las encuestas, sería para el ultraderechista José Antonio Kast, líder de la ultraderecha clásica chilena; seguido muy de cerca por la extrema derecha más vociferante y radical de Johannes Kaiser.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia que hay dos candidatos de extrema tan competitivos que defienden el legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En cuarta posición quedaría la abanderada de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei que, si bien comenzó liderando las encuestas, ha ido desplomándose de las preferencias electorales.

La jornada de votación, en la que más de 15,6 millones de personas estaban llamadas a las urnas, transcurrió con normalidad. Además de la Presidencia, los electores han escogido a la mitad del Senado y a toda la Cámara de Diputados.

El conteo empezará por el voto de los presidenciables, seguido de los senadores en las siete regiones en las que se eligen y, finalmente, los diputados.

