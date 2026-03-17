Jefe del Centro Nacional Antiterrorista de Estados unidos renuncia por guerra contra Irán

<b>El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos</b> <b>(NCTC), Joseph Kent</b>, anunció su renuncia inmediata al cargo tras manifestar su desacuerdo <b>con la guerra en curso contra Irán.</b>En una carta dirigida al presidente <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a>, Kent afirmó que no puede <b>'en conciencia apoyar la guerra en curso en Irán'</b>, al considerar que el país no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos.Según el exfuncionario, el conflicto habría sido impulsado por presiones externas. En su mensaje aseguró que <b>'Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso </b><i><b>lobby</b></i><b> estadounidense'.</b>Kent también sostuvo que dentro del entorno político y mediático se desarrolló una campaña de desinformación que promovió sentimientos a favor de la guerra y convenció al gobierno de que Irán representaba un peligro inmediato.En la carta, el ahora exdirector recordó que el actual gobierno había defendido anteriormente una política exterior orientada a evitar conflictos prolongados en Medio Oriente, al considerar que esas guerras han costado vidas estadounidenses y recursos al país.El funcionario, veterano militar que afirma haber sido desplegado en combate en 11 ocasiones, señaló además que no puede respaldar el envío de nuevas generaciones a una guerra que, según él, <b>'no beneficia al pueblo estadounidense'.</b>A través de un mensaje público, Kent indicó que fue un honor servir bajo la administración del presidente y liderar a los profesionales del Centro Nacional Antiterrorista.