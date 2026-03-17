Jefe del Centro Nacional Antiterrorista de Estados unidos renuncia por guerra contra Irán

El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos (NCTC), Joseph Kent, anunció su renuncia inmediata al cargo tras manifestar su desacuerdo con la guerra en curso contra Irán.

En una carta dirigida al presidente Donald Trump, Kent afirmó que no puede “en conciencia apoyar la guerra en curso en Irán”, al considerar que el país no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos.

Según el exfuncionario, el conflicto habría sido impulsado por presiones externas. En su mensaje aseguró que “Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

Kent también sostuvo que dentro del entorno político y mediático se desarrolló una campaña de desinformación que promovió sentimientos a favor de la guerra y convenció al gobierno de que Irán representaba un peligro inmediato.

En la carta, el ahora exdirector recordó que el actual gobierno había defendido anteriormente una política exterior orientada a evitar conflictos prolongados en Medio Oriente, al considerar que esas guerras han costado vidas estadounidenses y recursos al país.

El funcionario, veterano militar que afirma haber sido desplegado en combate en 11 ocasiones, señaló además que no puede respaldar el envío de nuevas generaciones a una guerra que, según él, “no beneficia al pueblo estadounidense”.

A través de un mensaje público, Kent indicó que fue un honor servir bajo la administración del presidente y liderar a los profesionales del Centro Nacional Antiterrorista.