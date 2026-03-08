Algunos datos sobre la guerra

Como sabemos: en la mañana del 28 de febrero de 2026, el panorama geopolítico de Oriente Medio cambió violentamente cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar masiva y coordinada contra Irán. Con el nombre en clave de Operación Furia Épica por parte de Estados Unidos y Operación León Rugiente por parte de Israel, la ofensiva comenzó con un “ataque de decapitación” en Teherán. Esta salva inicial tuvo como blanco una reunión de alto nivel, lo que resultó en la muerte del Líder Supremo Alí Jamenei y varios altos comandantes del régimen iraní.

El conflicto con datos preliminares al 5 de marzo ha registrado más de 2,000 ataques contra instalaciones nucleares, emplazamientos de misiles balísticos y defensas aéreas. Si bien Estados Unidos e Israel establecieron una superioridad aérea temprana, Irán respondió con la Operación Promesa Verdadera IV, lanzando cientos de drones y misiles no solo contra bases israelíes y estadounidenses, sino también contra países vecinos del Golfo.

Para los que tenemos por disciplina consultar varias fuentes, es muy difícil tratar de acercarse a la información más precisa en los asuntos de guerras y conflictos de estas magnitudes. Imágenes y videos creados con Inteligencia Artificial contaminan la realidad, de parte y parte, haciendo mucho más difícil la comprensión de lo que ocurre en el escenario de guerra.

Hay que observar con un criterio altamente crítico lo que presentan medios como CNN o El New York Times que, a pesar de cierta oposición al gobierno de Trump, se cuidan de no inclinarse mucho a la crítica sobre la guerra. En el caso de CNN, ensalzan sobremanera la labor de los militares en combate o los caídos de su ejército, agradeciendo su servicio al país, independientemente de lo justo o no, o de los motivos de la guerra.

La cadena informativa Al Jazeera al igual que France24, proveen una línea de información alterna que contribuye con llenar muchos vacíos que los arriba mencionados, estratégicamente y a conveniencia política, prefieren no atender. Otros medios como El País de España, The Guardian, Reuters y Prensa Asociada entre algunos otros, permiten hacer evaluaciones más cercanas a la realidad de una situación que cambia significativamente en periodos muy cortos de tiempo.

Muchos reportes hablan sobre la intensidad del bombardeo de los Estados Unidos e Israel sobre Irán. Detallan el tipo de bombas, misiles, drones que, entre las que se mencionan habitualmente se incluyen; los misiles de crucero Tomahawk, las bombas antibúnkeres, los misiles Precision Strike, los misiles Sparrow israelíes y una variedad de otras bombas lanzadas desde aviones.

De varias fuentes que estudian los temas de armamentos de guerra, del lado iraní, se han utilizado por el momento Hahed-136: dron kamikaze merodeador utilizado en grandes enjambres. Shahed-131: variante más pequeña del dron suicida, utilizada junto con el Shahed-136.Paveh: misil de crucero de largo alcance utilizado en ataques coordinados; estos, entre otros de una amplia lista de equipos para la destrucción.

Un análisis del Center for American Progress, titulado: (traducción) “La imprudente guerra de la administración Trump en Irán ya ha costado más de $5,000 millones”. Publicado el pasado 3 de marzo de 2026, a escasos 4 días del inicio del conflicto, señala que: “Utilizando las estimaciones de costos del proyecto “Costos de la Guerra” de la Universidad de Brown para operaciones previas en la región (...) es probable que las operaciones (...) cuesten más de 4 mil millones de dólares. (...) Pero estos no son los únicos costos. Elaine McCusker, exfuncionaria del Pentágono durante la primera administración Trump, estimó que el reposicionamiento de fuerzas en Oriente Medio costaba alrededor de $630 millones, incluso antes del inicio de las hostilidades. El 2 de marzo, fuerzas kuwaitíes derribaron accidentalmente tres aviones de combate F-15 en un incidente de fuego amigo. Dado que estas aeronaves pueden costar hasta $117 millones, esto se traduce en una pérdida total estimada de $351 millones. (...) los costos iniciales de la Operación Furia Épica supera los $5 mil millones de al 2 de marzo, y la campaña apenas está comenzando”.

El régimen Iraní ha sido tenaz y cruel a lo largo de estas más de cuatro décadas en que ha estado en el poder, especialmente contra la población iraní. El saldo humanitario de esos abusos, sumados a los de este actual conflicto es alarmante. Los informes hablan de más de 2,400 muertos y daños significativos a la infraestructura civil. En la medida en que el conflicto continúe, seguiré ofreciendo datos que nos permitan dimensionar el costo económico para destruir y matar, pero más importante aún, los incalculables costos humanos.