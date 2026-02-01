La ciencia logra lo impensable: eliminan por completo el cáncer de páncreas en laboratorio

Un equipo de científicos españoles, liderado por el oncólogo Mariano Barbacid, ha conseguido un avance sin precedentes en la lucha contra el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y con peor pronóstico. Mediante la combinación de tres fármacos, los investigadores lograron eliminar por completo los tumores en modelos experimentales.

El estudio fue desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y financiado por la CRIS Contra el Cáncer, organización dedicada a impulsar proyectos científicos de alto impacto.

Según explicó Barbacid, los resultados permiten hablar de curación en el modelo experimental, ya que no solo desaparecieron las células cancerígenas, sino también el estroma, el tejido que protege y alimenta al tumor. “Incluso con tumores de gran tamaño, el cáncer fue eliminado por completo”, señaló el investigador al presentar los hallazgos.

La clave del avance está en una triple terapia que ataca distintos mecanismos del tumor al mismo tiempo, evitando que las células cancerosas se adapten o desarrollen resistencia, uno de los principales obstáculos de los tratamientos actuales.

Pese a lo prometedor de los resultados, Barbacid fue claro en advertir que se trata todavía de un trabajo experimental, realizado en laboratorio, y que el siguiente gran desafío es llevar esta estrategia a ensayos clínicos en humanos. Para ello, explicó, será necesaria una inversión mucho mayor. “Necesitamos al menos 30 millones de euros, porque no hablamos de un solo fármaco, sino de tres”, subrayó.

El cáncer de páncreas continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo, con tasas de supervivencia muy bajas. Aunque aún falta camino por recorrer, este avance abre una nueva esperanza real y refuerza la importancia de invertir en ciencia para transformar descubrimientos de laboratorio en tratamientos que puedan salvar vidas.