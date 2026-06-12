León XIV desafía el nuevo pacto migratorio europeo con una visita centrada en migrantes en Canarias

En su última jornada en España, el papa León XIV envió un poderoso mensaje sobre migración, solidaridad y dignidad humana. Antes de abandonar Canarias rumbo a Roma, el pontífice dedicó gran parte de su agenda a encontrarse con migrantes llegados a las islas, en una visita cargada de simbolismo que coincidió con la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. La decisión del papa de centrar su despedida en quienes han cruzado el Atlántico en busca de un futuro mejor fue interpretada por observadores como una clara defensa de la dimensión humana del fenómeno migratorio, en momentos en que Europa endurece parte de sus políticas de control y retorno. La mañana comenzó en el centro de acogida Las Raíces, en Tenerife, donde actualmente permanecen centenares de personas procedentes principalmente de África. Allí, León XIV escuchó testimonios de quienes sobrevivieron a peligrosas travesías marítimas y compartió momentos de cercanía con hombres, mujeres y niños que encontraron refugio temporal en Canarias.

Un mensaje construido desde el encuentro

Lejos de los discursos protocolares, el pontífice optó por el contacto directo. Saludó a los residentes del centro, recorrió las instalaciones y dedicó tiempo a conversar con varios de los migrantes presentes.

Las imágenes mostraron a León XIV abrazando a niños, escuchando historias personales y caminando entre los barracones donde se alojan los recién llegados. Muchos de los presentes observaban con sorpresa la visita papal, poco habitual en espacios de este tipo. Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue que una gran parte de las personas con las que interactuó pertenecen a la fe musulmana, una circunstancia que reforzó el mensaje de diálogo, convivencia y respeto promovido por el líder de la Iglesia católica. Durante su intervención, pronunciada íntegramente en francés, el papa recordó que la migración forma parte de la experiencia humana y llamó a mirar esta realidad desde la empatía. “Queridos hermanos y hermanas, todos de algún modo somos migrantes”, expresó.

Una despedida con fuerte carga simbólica

Posteriormente, León XIV participó en otro encuentro en la ciudad de La Laguna junto a migrantes y trabajadores de organizaciones e instituciones dedicadas a la atención humanitaria.