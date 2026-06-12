León XIV desafía el nuevo pacto migratorio europeo con una visita centrada en migrantes en Canarias

En su última jornada en España, el papa León XIV envió un poderoso mensaje sobre migración, solidaridad y dignidad humana. Antes de abandonar Canarias rumbo a Roma, el pontífice dedicó gran parte de su agenda a encontrarse con migrantes llegados a las islas, en una visita cargada de simbolismo que coincidió con la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.La decisión del papa de centrar su despedida en quienes han cruzado el Atlántico en busca de un futuro mejor fue interpretada por observadores como una clara defensa de la dimensión humana del fenómeno migratorio, en momentos en que Europa endurece parte de sus políticas de control y retorno.La mañana comenzó en el centro de acogida Las Raíces, en Tenerife, donde actualmente permanecen centenares de personas procedentes principalmente de África. Allí, León XIV escuchó testimonios de quienes sobrevivieron a peligrosas travesías marítimas y compartió momentos de cercanía con hombres, mujeres y niños que encontraron refugio temporal en Canarias.