Los retos y retrocesos de la democracia de América Latina

En un momento en que América Latina enfrenta presiones autoritarias, crisis institucionales y elecciones con potencial para redefinir el rumbo regional, el segundo conversatorio del Foro Desarrollo, Democracia y Libertad en Iberoamérica reunió este 25 de noviembre a cuatro voces que han vivido de cerca el deterioro democrático: Ana Corina Sosa, Cristian Larroulet, Juan Sebastián Chamorro y Pedro Cateriano. Bajo el título '2026, año clave para el futuro de la región', el panel ofreció diagnósticos severos, advertencias históricas y llamados a la acción frente a los desafíos que marcarán el próximo ciclo político.La conversación estuvo marcada por coincidencias sobre un punto central: la región vive un retroceso profundo en libertades, instituciones y cultura democrática, y el 2026 pondrá a prueba la capacidad de resistencia cívica frente a modelos autoritarios consolidados en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, así como ante tensiones políticas crecientes en democracias formales como Chile, México o Colombia.