Marco Rubio afirma que la guerra en Irán terminará en semanas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes 27 de marzo que la guerra en Irán finalizará en cuestión de “semanas” y no de “meses”, en medio de las críticas que está recibiendo la administración del presidente Donald Trump en relación con la definición de los objetivos militares de la ofensiva lanzada conjuntamente con Israel hace un mes.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseveró, además, que Estados Unidos puede alcanzar sus objetivos “sin tropas terrestres”, si bien su país ordenó el despliegue de más de 1.000 efectivos militares adicionales a la región.

“Vamos a destruir su armada, vamos a destruir su fuerza aérea y vamos a destruir de manera significativa sus lanzadores de misiles, para que nunca puedan esconderse detrás de estos elementos con el fin de obtener un arma nuclear. (...) Estamos logrando todos esos objetivos; vamos adelantados respecto al cronograma en la mayoría de ellos y podemos alcanzarlos sin ninguna tropa terrestre, sin ninguna en absoluto”, afirmó Rubio, citado por la cadena CNN.

Sobre el envío de más refuerzos militares a Medio Oriente, el secretario de Estado apuntó a “las múltiples contingencias” que haría falta atender en el transcurso del conflicto, sin especificar cuáles serían esas contingencias.

Las declaraciones de Rubio fueron realizadas durante su encuentro con el Grupo de los Siete, que reúne —junto con Estados Unidos— a las principales economías industrializadas del planeta, como Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón.

Sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, Rubio condenó los previsibles planes del régimen de Teherán, que consistirían en el cobro de peajes a las embarcaciones que transiten por esa vía marítima. Al tiempo que calificó esta medida de “ilegal”, el secretario de Estado instó, por otra parte, a los países a reabrir el estrecho de Ormuz, ya que —según dijo— está en el interés de los miembros del G7 por los efectos económicos que está generando en sus economías.