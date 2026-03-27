Nuevos paquetes Fix y Flex: El cambio en las reservas del Canal

La Autoridad del Canal de Panamá informó que el LoTSA 2.5 mejora el Sistema de Reservaciones de Tránsito actual. Cedida | ACP
Por
Mileika Lasso
  • 27/03/2026 13:29
Conozca las mejoras del programa LoTSA 2.5 y cómo impactarán en el tránsito de buques a partir de mayo de 2026

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció el lanzamiento del LoTSA 2.5 (Long-Term Slot Allocation). Esta nueva fase del programa de asignación de cupos a largo plazo busca transformar la interacción con las navieras, ofreciendo herramientas que garantizan mayores niveles de certeza y flexibilidad en el tránsito por la vía interoceánica.

El programa introduce mejoras operativas del LoTSA 2.0 diseñadas para alinear la oferta del Canal con las cambiantes dinámicas del mercado global. Entre las innovaciones destaca una redistribución estratégica de los cupos basada en el tipo de paquete y la dirección del tránsito. Además, se implementarán competencias secuenciales por paquete, lo que permitirá a los clientes una planificación más robusta y eficiente.

Segmentación y flexibilidad operativa

Una de las novedades más relevantes de LoTSA 2.5 es la creación de paquetes de servicio segmentados bajo las denominaciones Fix, Flex y Flex+. Estos niveles están diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de cada segmento de mercado, permitiendo desde ajustes de fechas hasta el diferimiento de cupos y cambios de dirección, dependiendo del contrato adquirido.

Para acompañar esta evolución, la administración ha dispuesto un equipo dedicado de atención al cliente que brindará soporte especializado a través de diversos canales, asegurando que la transición hacia este modelo optimizado sea fluida para los usuarios de la vía.

Cronograma de implementación

El proceso hacia la puesta en marcha de LoTSA 2.5 ya tiene fechas definidas:

Subasta de sobre cerrado: Se llevará a cabo el próximo 28 de abril de 2026.
Implementación oficial: El programa entrará en vigor el 16 de mayo de 2026.
Periodo de tránsito: Los cupos asignados bajo este esquema cubrirán las fechas comprendidas entre el 5 de julio de 2026 y el 2 de enero de 2027.

Con la actualización del programa de asignación de cupos a largo plaz, el Canal de Panamá refuerza su rol como eje del comercio marítimo internacional, priorizando la confiabilidad y la eficiencia operativa en un entorno de logística global cada vez más exigente.

