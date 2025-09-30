Canal de Panamá lanza cupos a largo plazo, ¿cuál será el impacto en los tránsitos?

El Canal de Panamá lanzó su Programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA 2.0) para ofrecer a los clientes marítimos una planificación de tránsitos más avanzada y centrada en el cliente.

LoTSA 2.0 busca redefinir la forma en que las navieras optimizan sus operaciones en el Canal, ya que el compromiso es que los tiempos se acorten de 12 meses a dos ciclos de seis meses.

Esto permitirá a los clientes ajustar mejor su planificación a las condiciones cambiantes del mercado, las fluctuaciones estacionales y las estrategias de despliegue de flota.

Según el Canal, el promedio de cupos diarios disponibles se reducirá de cuatro a tres, buscando una oferta más equilibrada y la introducción de nuevos atributos de servicio.