Canal de Panamá lanza cupos a largo plazo, ¿cuál será el impacto en los tránsitos?

El<b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama"> Canal </a></b>también implementará las siguientes modificaciones en su Sistema de Reservaciones, efectivas a partir del 4 de enero de 2026.Se restablecerá la norma de acceso anticipado aplicada en 2023 para los buques de<b> Gas Natural Licuado (GNL)</b> en el período de reserva 1A, reflejando el apoyo del Canal a la fiabilidad operativa de estos buques.Se eliminará la restricción que limitaba a los clientes a adquirir solamente un cupo por fecha en las esclusas Neopanamax.El Ranking de Clientes actual seguirá siendo aplicable al menos durante el primer ciclo de LoTSA 2.0, mientras se desarrolla una nueva propuesta.