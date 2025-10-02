Cuatro estudiantes heridos en Colegio de Colón, Meduca aplicará medidas

El Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Colón, rechazó categóricamente la violencia registrada este jueves en el Colegio José Guardia Vega, donde una riña entre estudiantes dejó como resultado a cuatro jóvenes heridos.

A través de un comunicado oficial, la entidad reiteró su compromiso con la formación integral de los estudiantes y con la promoción de valores como el respeto y la empatía como y dentro del aula.

“Rechazamos toda forma de violencia como mecanismo para resolver conflictos, reafirmamos que trabajamos con responsabilidad y enfoque preventivo para garantizar entornos escolares seguros y saludables”, subraya el comunicado del Meduca.

¿Qué sucedió en el Colegio José Guardia Vega en Colón?

El hecho ocurrido en el Colegio José Guardia Vega que ha conmocionado a la comunidad educativa de Colón sucedió durante el recreo en uno de los pasillos del plantel, cuando un grupo de duodécimo y décimo año protagonizó un altercado que terminó en la utilización de un arma blanca. Los heridos fueron trasladados al hospital Manuel Amador Guerrero, donde recibieron atención médica.

La directora del colegio, Noemí de Cerrud, activó la comisión de disciplina, que citará a los padres de familia de los involucrados, en cumplimiento con la normativa escolar vigente.

MEDUCA hizo un llamado a la comunidad educativa a no promover este tipo de actos y sumarse activamente a la construcción de una cultura de paz y diálogo en las escuelas. Mientras tanto, padres de familia continúan a las afueras del hospital y plantel, exigiendo mayor seguridad y respuesta del hecho ocurrido.