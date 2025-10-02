Cuatro estudiantes heridos en Colegio de Colón, Meduca aplicará medidas

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación</a></b> a través de la <b>Dirección Regional de Colón</b>, rechazó categóricamente la violencia registrada este jueves en el <b>Colegio </b><b>José Guardia Vega</b>, donde una riña entre estudiantes dejó como resultado a <b>cuatro jóvenes heridos</b>. A través de un comunicado oficial, la entidad reiteró su compromiso con la formación integral de los estudiantes y con la promoción de valores como el respeto y la empatía como y dentro del aula.<i>'Rechazamos toda forma de violencia como mecanismo para resolver conflictos, reafirmamos que trabajamos con responsabilidad y enfoque preventivo para garantizar entornos escolares seguros y saludables'</i>, subraya el comunicado del Meduca.<b>¿Qué sucedió en el Colegio José Guardia Vega en Colón?</b>El hecho ocurrido en el <b>Colegio José Guardia Vega</b> que ha conmocionado a la comunidad educativa de Colón sucedió durante <b>el recreo en uno de los pasillos del plantel</b>, cuando un grupo de <b>duodécimo y décimo año protagonizó un altercado que terminó en la utilización de un arma blanca</b>. Los heridos fueron trasladados al hospital Manuel Amador Guerrero, donde recibieron atención médica. La directora del colegio, <b>Noemí de Cerrud</b>, activó la comisión de disciplina, que citará a los padres de familia de los involucrados, en cumplimiento con la normativa escolar vigente. MEDUCA hizo un llamado a la comunidad educativa a no promover este tipo de actos y sumarse activamente a la construcción de una cultura de paz y diálogo en las escuelas. Mientras tanto, padres de familia continúan a las afueras del hospital y plantel, exigiendo mayor seguridad y respuesta del hecho ocurrido.