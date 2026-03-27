¡Cuidado! Suplantan cuenta de WhatsApp de Acodeco para posibles estafas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió un aviso urgente a la ciudadanía tras detectar que su cuenta oficial de WhatsApp, conocida como “Sindi”, fue suplantada por agentes externos desde el extranjero. La vulneración de este canal, diseñado originalmente para recibir denuncias ciudadanas, pone en alerta a la población ante el posible surgimiento de modalidades de estafa digital.

En su alerta, la Acodeco indica que se trata de una sofisticada modalidad de estafa y recolección de datos que utiliza una identidad falsa bajo el nombre de “Cindi” (escrito con C). Esta red, que opera desde el extranjero, utiliza números de WhatsApp con el código internacional +1 (575), ajenos al prefijo +507 de Panamá, para contactar a ciudadanos con promesas de empleo institucional.

El ente vigilante de la Ley 45 de 2007 fue enfático al señalar que, bajo ninguna circunstancia, la institución utiliza ese canal para contactar de forma proactiva a los usuarios. “Por medio de esta línea de WhatsApp, la Acodeco no realiza llamadas a ningún consumidor”, subrayó la entidad en su comunicado, instando a los panameños a ignorar cualquier comunicación sospechosa proveniente del número 6330-3333.

El esquema de ingeniería social comienza con una supuesta asistente virtual que solicita la validación de nombre, apellido y número de cédula. Sin embargo, el fraude escala al pedir información específica sobre si el contacto es una Persona Políticamente Expuesta (PPE), si posee dependientes o alguna discapacidad. Este perfilamiento detallado es, a menudo, el primer paso para ejecutar extorsiones, secuestros ficticios o fraudes financieros.

“Por medio de esta línea de WhatsApp, la Acodeco no realiza llamadas a ningún consumidor”, reiteró la institución. El engaño culmina con un mensaje de bienvenida que asegura: “Gracias, serás contactada por una agente de recursos humanos para la firma de su toma de posesión del cargo... BIENVENIDO A LA FAMILIA ACODECO”. La entidad aclara que no realiza procesos de reclutamiento ni toma de posesión mediante mensajería instantánea.