¡Cuidado! Suplantan cuenta de WhatsApp de Acodeco para posibles estafas

Esta vulneración técnica a <b>Acodeco </b>ocurre en un contexto de creciente preocupación por apartentes <b>fraudes complejos</b>, similares a los casos de <b>Snowland</b> o <b>Parkland</b>. Ante la suspensión temporal de 'Sindi', la entidad recordó que mantiene tres mecanismos oficiales y seguros para recibir inconformidades sobre la venta de productos o servicios:<b>Correo electrónico: </b>info@acodeco.gob.pa<b>Línea de Atención Ciudadana: </b>Marcando al 311.<b>Portal Web: </b>A través de la sección de trámites en su sitio oficial.