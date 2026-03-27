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Se activa la alerta Amber por la evasión de 14 menores en CAI de Tocumen

Tras lo ocurrido se desplegaron acciones inmediatas en coordinación con los estamentos de seguridad.
Tras lo ocurrido se desplegaron acciones inmediatas en coordinación con los estamentos de seguridad. | Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/03/2026 13:50
Las autoridades investigan los daños materiales y el robo de dinero durante el incidente, mientras solicitan la colaboración ciudadana para localizar a los adolescentes evadidos.

Una alerta Amber fue activada tras la evasión de 14 menores de edad del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, tras un hecho registrado la noche del martes 24 de marzo que ha generado un amplio operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

De acuerdo con información oficial, durante el incidente se produjeron daños materiales dentro de las instalaciones, además de la sustracción de dinero.

Asimismo, se confirmó que entre los menores evadidos hay dos hermanos.

Tras lo ocurrido, se desplegaron acciones inmediatas en coordinación con los estamentos de seguridad para dar con el paradero de los adolescentes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la evasión.

Operativo por 14 menores tras evasión en CAI

Como parte de la alerta, se difundió la lista de los menores de edad que están siendo buscados a nivel nacional:

Verónica Lisbeth Castillo Jiménez, 16 años

Génesis Esther Codrington, 17 años

Carlos Isaac Bermúdez, 15 años

Yoshua Alexander Gonzales Morales, 14 años

Yailin Albelo, 15 años

Sara Nisyeilis Barahona, 13 años

Sol Rosalina Adamson S., 16 años

Ángel Yasir Adamson S., 12 años

Anthony Cler Adamson S., 15 años

Yarelis Itzel Adamson S., 13 años

Juan David Sánchez, 17 años

Jafeth Hansell, 13 años

Itzuliani I. Cogley, 12 años

Sara Arango López, 14 años

Las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar a los menores, mientras continúan los operativos de búsqueda en distintos puntos del país.

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