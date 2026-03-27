Se activa la alerta Amber por la evasión de 14 menores en CAI de Tocumen

Como parte de la alerta, se difundió la lista de los menores de edad que están siendo buscados a nivel nacional:<i>Verónica Lisbeth Castillo Jiménez, 16 años</i><i>Génesis Esther Codrington, 17 años</i><i>Carlos Isaac Bermúdez, 15 años</i><i>Yoshua Alexander Gonzales Morales, 14 años</i><i>Yailin Albelo, 15 años</i><i>Sara Nisyeilis Barahona, 13 años</i><i>Sol Rosalina Adamson S., 16 años</i><i>Ángel Yasir Adamson S., 12 años</i><i>Anthony Cler Adamson S., 15 años</i><i>Yarelis Itzel Adamson S., 13 años</i><i>Juan David Sánchez, 17 años</i><i>Jafeth Hansell, 13 años</i><i>Itzuliani I. Cogley, 12 años</i><i>Sara Arango López, 14 años</i>Las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar a los menores, mientras continúan los operativos de búsqueda en distintos puntos del país.