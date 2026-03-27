Se activa la alerta Amber por la evasión de 14 menores en CAI de Tocumen

Una alerta Amber fue activada tras la evasión de 14 menores de edad del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, tras un hecho registrado la noche del martes 24 de marzo que ha generado un amplio operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

De acuerdo con información oficial, durante el incidente se produjeron daños materiales dentro de las instalaciones, además de la sustracción de dinero.

Asimismo, se confirmó que entre los menores evadidos hay dos hermanos.

Tras lo ocurrido, se desplegaron acciones inmediatas en coordinación con los estamentos de seguridad para dar con el paradero de los adolescentes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la evasión.