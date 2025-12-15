María Corina denuncia secuestro de Melquiades Pulido por el régimen de Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció este lunes el presunto secuestro de Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública del movimiento político Vente Venezuela, ocurrido en horas de la mañana en Caracas, por parte del régimen de Nicolas Maduro.

Según lo informado por Machado a través de su cuenta en la red social X, Pulido fue interceptado por una unidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). De acuerdo con la denuncia, los funcionarios le indicaron que se encontraba “solicitado” y posteriormente se lo llevaron a la fuerza.

“El régimen de Nicolás Maduro secuestró esta mañana a Melquiades Pulido, nuestro coordinador de Gestión Pública. Lo interceptaron, le dijeron que estaba solicitado y se lo llevaron a la fuerza”, señaló.

Machado alertó que la vida del dirigente opositor se encuentra en grave peligro, ya que Pulido tiene 70 años, padece Parkinson y presenta una condición de coagulación que requiere atención médica especializada y de extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebrovasculares.

“Maduro es responsable de la vida y la salud de Melquiades”, expresó la dirigente, quien además lo describió como un hombre íntegro, economista e ingeniero, y una pieza fundamental del Programa de Gobierno Venezolano.

Según informó el comité de Derechos Humanos de Venezuela, el país continúa en una “represión sistemática” y advirtieron que siguen aumentando la cifra de presos políticos, lo que evidencia la urgencia de actuar frente a lo que calificó como terrorismo de Estado contra los venezolanos.

La líder, a través de sus redes, exigió la liberación inmediata de Melquiades Pulido y de todos los presos políticos, reiterando que no cesarán en la lucha por la libertad de sus compañeros y del país.