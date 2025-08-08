Mulino inicia agenda en Nueva York previo a presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente José Raúl Mulino llegó la tarde de este viernes 8 de agosto a la ciudad de Nueva York, en donde esta la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Mulino, quien viajó en compañía de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha, fue recibido por el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba.

El mandatario participará la mañana de este 11 de agosto de la ceremonia en la que Panamá asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU durante un mes.

Panamá tiene el objetivo, durante el mes de su presidencia, impulsar la protección de los derechos civiles, la agenda de mujeres, paz y seguridad para los niños, los conflictos armados, así como los vínculos entre el cambio climático y la seguridad.

Mulino presidirá toda la sesión de esta reunión donde se debatirá, por convocatoria de Panamá, el tema de la seguridad marítima internacional y sus mecanismos de prevención, innovación y cooperación multilateral como factor importante para preservar la paz en el mundo.

Durante esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, tendrán participación como invitados el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el secretario General de la Organización Internacional de la Policía Criminal, Valdecy Urquiza; y el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arcenio Domínguez.