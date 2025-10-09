Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 9 de octubre

Julissa Rivera, meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), detalló que la entidad emitió un aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros aignificativos.

Rivera indicó que el aviso se mantendrá vigente en el país debido a la confluencia de varios sistemas meteorológicos.

Según el reporte, la permanencia de la onda tropical No. 33 al noroeste del país y la posición de la zona de convergencia intertropical al norte de Panamá favorecerán el aporte de humedad desde el océano Pacífico hacia tierra firme, manteniendo una atmósfera inestable.

Pronóstico detallado y advertencias

Rivera detalló que, aunque en la mañana se esperan lluvias y aguaceros aislados en las regiones occidental y central del Caribe, así como en Veraguas, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá y sectores marítimos, la mayor preocupación radica en la tarde y la noche:

En la tarde: Se prevén aguaceros moderados a fuertes con actividad eléctrica en la región occidental y central del país, incluyendo Coclé, Colón, Panamá Oeste y Darién.

En la noche: Se espera que se mantengan las lluvias y aguaceros dispersos con actividad eléctrica en la región occidental y en sectores de Veraguas, con cielo parcialmente nublado en el resto del país.

Temperaturas máximas: Estarán entre los 20 °C y 25 °C sobre la Cordillera Central, y entre 28 °C y 31 °C en el resto del territorio.

Radiación UV-B: Los índices serán muy altos en la región oriental del país, y moderados a altos en el resto del territorio nacional. Se recomienda a la población el uso de protección solar.