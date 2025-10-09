Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 9 de octubre

Julissa Rivera, meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), detalló que la entidad emitió un aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros aignificativos.Rivera indicó que el aviso se mantendrá vigente en el país debido a la confluencia de varios sistemas meteorológicos.Según el reporte, la permanencia de la onda tropical No. 33 al noroeste del país y la posición de la zona de convergencia intertropical al norte de Panamá favorecerán el aporte de humedad desde el océano Pacífico hacia tierra firme, manteniendo una atmósfera inestable.<b>Pronóstico detallado y advertencias</b>Rivera detalló que, aunque en la mañana se esperan lluvias y aguaceros aislados en las regiones occidental y central del Caribe, así como en Veraguas, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá y sectores marítimos, la mayor preocupación radica en la tarde y la noche:<b>En la tarde:</b> Se prevén aguaceros moderados a fuertes con actividad eléctrica en la región occidental y central del país, incluyendo Coclé, Colón, Panamá Oeste y Darién.<b>En la noche:</b> Se espera que se mantengan las lluvias y aguaceros dispersos con actividad eléctrica en la región occidental y en sectores de Veraguas, con cielo parcialmente nublado en el resto del país.<b>Temperaturas máximas: </b>Estarán entre los 20 °C y 25 °C sobre la Cordillera Central, y entre 28 °C y 31 °C en el resto del territorio.<b>Radiación UV-B:</b> Los índices serán muy altos en la región oriental del país, y moderados a altos en el resto del territorio nacional. Se recomienda a la población el uso de protección solar.