Mulino aclara que el contralor tiene facultades para aplicar medidas cautelares

El presidente José Raúl Mulino aclaró la mañana de este jueves 9 de octubre en su conferencia matinal que el contralor general de la República, Anel Flores, tiene amplias facultades para ejercer las medidas cautelares.

Mulino explicó a los periodistas que analizó las quejas por estas expropiaciones y en la ley de la Contraloría General de la República están claras las facultades del contralor.

“El contralor tiene amplias facultades para ejercer medidas cautelares siempre que existan causas y méritos suficientes para rescatar daños patrimoniales al Estado”, detalló el mandatario.

La aclaración de Mulino surge luego de la publicación en Gaceta Oficial de una resolución firmada por el contralor general Anel Flores y emitida por la Contraloría General de la República que establece un nuevo Reglamento de Medidas Precautorias que contempla la suspensión de pagos, retención de salarios y secuestro de bienes como mecanismos de control sobre funcionarios o particulares vinculados a irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La Contraloría General de la República sustentó la norma en que busca fortalecer la fiscalización y prevenir daños al erario.

Con ese escenario distintos sectores han cuestionado la legalidad de algunas disposiciones, especialmente la incorporación del secuestro administrativo, figura que tradicionalmente compete al Órgano Judicial.

El presidente aclaró que el contralor general de la República no puedo ir a secuestrar bienes sin que estén ligados a un proceso judicial.

“A mi juicio no invade jurisdicciones de otra índole del poder judicial o del Ministerio Público”, destacó Mulino, al tiempo que recordó que la Contraloría General de la República es un ente poderosísimo y su ley proviene de 1984.