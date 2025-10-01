Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 1 de octubre

La meteoróloga Pilar López del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá recordó este miércoles 1 de septiembre que el aviso de condiciones meteorológicas adversas sigue vigente.

López detalló que esas condiciones son debido a la influencia del huracán Imelda y sistemas de baja presión presentes en el área.

Se esperan aguaceros de moderados a muy fuertes, con un riesgo significativo de deslizamientos puntuales en varias regiones del país.

Panorama Meteorológico

Huracán Imelda: El huracán, de categoría 1, se desplaza hacia el este-noreste, pero está extendiendo un eje de vaguada hacia el occidente de la cuenca del Caribe, lo que inestabiliza parcialmente la región centroamericana, incluyendo a Panamá.

En la mañana:

Se esperan lluvias muy ocasionales y ligeras en sectores del sur de la provincia de Veraguas, con algunas lloviznas y lluvias ligeras en la región Metropolitana.

Mientras que el resto del país presentará cielo parcialmente nublado a despejado.

En la tarde:

Es el periodo de mayor riesgo. Se prevén aguaceros de moderados a muy fuertes, especialmente en:

Zonas norte y montañosas, incluyendo las Tierras Altas de Chiriquí.

Ngäbe Buglé.

Centro y norte de Veraguas.

Colón Costa Abajo.

Zonas norte de Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

En estas regiones, las lluvias fuertes incrementan las probabilidades de deslizamientos puntuales debido a la saturación de los suelos tras las precipitaciones de días anteriores. El resto del istmo tendrá lluvias más aisladas.

En la noche:

Se mantendrán nublados con lluvias ligeras en el occidente del país (Chiriquí, Ngäbe-Buglé y Veraguas).

Además, se esperan algunas descargas eléctricas hacia las zonas costeras del sur de Veraguas.

También habrá lluvias fuertes y aisladas, con actividad eléctrica en la costa arriba de Colón, Panamá este, Guna Yala y el norte de Darién.