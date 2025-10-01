Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 1 de octubre

La meteoróloga Pilar López del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá recordó este miércoles 1 de septiembre que el aviso de condiciones meteorológicas adversas sigue vigente.López detalló que esas condiciones son debido a la influencia del huracán Imelda y sistemas de baja presión presentes en el área.Se esperan aguaceros de moderados a muy fuertes, con un riesgo significativo de deslizamientos puntuales en varias regiones del país.<b>Panorama Meteorológico</b>Huracán Imelda: El huracán, de categoría 1, se desplaza hacia el este-noreste, pero está extendiendo un eje de vaguada hacia el occidente de la cuenca del Caribe, lo que inestabiliza parcialmente la región centroamericana, incluyendo a Panamá.<b>En la mañana:</b>Se esperan lluvias muy ocasionales y ligeras en sectores del sur de la provincia de Veraguas, con algunas lloviznas y lluvias ligeras en la región Metropolitana. Mientras que el resto del país presentará cielo parcialmente nublado a despejado. <b>En la tarde:</b>Es el periodo de mayor riesgo. Se prevén aguaceros de moderados a muy fuertes, especialmente en:Zonas norte y montañosas, incluyendo las Tierras Altas de Chiriquí.Ngäbe Buglé.Centro y norte de Veraguas.Colón Costa Abajo.Zonas norte de Coclé, Panamá Oeste y Panamá.En estas regiones, las lluvias fuertes incrementan las probabilidades de deslizamientos puntuales debido a la saturación de los suelos tras las precipitaciones de días anteriores. El resto del istmo tendrá lluvias más aisladas.<b>En la noche:</b>Se mantendrán nublados con lluvias ligeras en el occidente del país (Chiriquí, Ngäbe-Buglé y Veraguas). Además, se esperan algunas descargas eléctricas hacia las zonas costeras del sur de Veraguas. También habrá lluvias fuertes y aisladas, con actividad eléctrica en la costa arriba de Colón, Panamá este, Guna Yala y el norte de Darién.