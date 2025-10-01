Estudio: violencia doméstica cuesta $4,700 a víctimas en Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-de-la-mujer">Ministerio de la Mujer</a></b>, en conjunto con la <b>Facultad de Economía de la <a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá (UP)</a></b>, presentó el estudio <b>'Dimensión de la violencia doméstica y femicidio en Panamá'</b>. Este informe analiza, por primera vez, el <b>impacto económico</b> que genera la violencia de género en las mujeres sobrevivientes y en las familias de las víctimas de femicidio.La <b>ministra de la Mujer, Niurka Palacio</b>, explicó que el estudio busca cuantificar los gastos en los que incurren las víctimas directas e indirectas de la violencia doméstica, con el fin de aportar herramientas al <b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> y al <b>Órgano Judicial</b> para valorar las reparaciones que corresponden en estos casos.<b>¿Cuáles fueron los resultados del Estudio sobre Dimensión de la Violencia Doméstica y Femicidio en Panamá?</b>Según el informe, <b>más del 80% de los gastos</b> asociados a la violencia doméstica corresponden a <b>atención en salud</b>. Además, se estima que, de no existir los 17 <b>Centros Integrales de Atención</b> del Ministerio de la Mujer, las víctimas tendrían que asumir directamente gastos que <b>rondan los 4,700 dólares</b>.La investigación también revela que los costos son más altos en <b>áreas rurales</b> debido a traslados, hospedaje y alimentación, mientras que en las <b>zonas urbanas</b> las víctimas enfrentan gastos relacionados con salidas forzadas del hogar y la búsqueda de refugio.En los últimos cinco años, en Panamá se han registrado <b>más de 106 mil denuncias</b> por violencia doméstica. Solo en lo que va de <b>2025</b>, se reportan unas <b>10 mil denuncias</b> y <b>10 femicidios</b> confirmados hasta agosto, además de tres casos adicionales bajo investigación.<b>¿Cuáles son los planes a futuro del Ministerio de la Mujer y la Universidad de Panamá?</b>El Ministerio de la Mujer informó que este análisis se enmarca en la <b>Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres</b>, específicamente en los ejes de derechos humanos, acceso a la justicia, derecho a una vida libre de violencia, investigación con enfoque de género y fortalecimiento institucional.Durante la presentación, la ministra <b>Niurka Palacio</b> y el <b>decano Dr. Rolando Gordón</b> firmaron un <b>memorándum de entendimiento</b> para unir fuerzas y desarrollar proyectos de investigación, programas de capacitación y otras acciones conjuntas para combatir la violencia de género.El estudio fue elaborado por la <b>Dirección de Investigación de la Condición de la Mujer del Ministerio</b>, en alianza con el <b>Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.</b>