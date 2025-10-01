Panamá reafirma su liderazgo cultural en cumbre global de la Unesco

La voz de Panamá resonó en Barcelona durante la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (MONDIACULT 2025), donde el país no solo defendió su visión cultural, sino que además consolidó su papel como referente regional en la vinculación entre cultura, sostenibilidad y cooperación internacional.

Como Presidenta Pro Tempore del Consejo de Ministras y Ministros de Cultura del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Panamá tuvo la tarea de representar a los ocho países que conforman este bloque (Centroamérica y República Dominicana).

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, lideró la delegación panameña. En sus intervenciones subrayó la urgencia de integrar la cultura en las políticas de educación y paz, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad social y ambiental. Su mensaje se sumó al debate global sobre cómo las industrias creativas, el patrimonio y los saberes ancestrales pueden convertirse en motores de cohesión social y resiliencia.