Rechazo a gestión de Mulino y la Asamblea: líderes políticos y empresarios reaccionan

Mientras que desde el sector empresarial, <b><a href="/tag/-/meta/giulia-de-sanctis">Giulia De Sanctis</a>, presidenta de la <a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)</a></b>, destacó que la encuesta refleja un malestar ciudadano con raíces estructurales, como el desempleo y las desigualdades sociales.<i>'Reconocemos esfuerzos en distintos frentes, pero los datos muestran que aún falta recuperar la confianza. Esto solo se logrará con resultados visibles en empleo, crecimiento inclusivo y transparencia'</i>, puntualizó. Subrayó que <b>tanto empresarios como la sociedad civil están dispuestos a aportar para mejorar la calidad de vida de las familias panameñas</b>.En el ámbito legislativo, los resultados sobre la Asamblea Nacional también provocaron reacciones. La encuesta reveló que los diputados independientes empiezan a perder respaldo ciudadano.