Rechazo a gestión de Mulino y la Asamblea: líderes políticos y empresarios reaccionan

Las últimas encuestas publicadas por La Estrella de Panamá sobre la percepción ciudadana hacia el Gobierno del presidente José Raúl Mulino y la Asamblea Nacional han generado reacciones en distintos sectores políticos y de la sociedad civil.

Pedro Miguel González, dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aseguró que los resultados, aunque reflejan un rechazo significativo, no logran captar en su totalidad el descontento popular.

“Todavía esa encuesta está distante del rechazo abrumador que tiene este gobierno”, expresó a La Decana, señalando que el descontento se debe no solo a la gestión, sino a lo que calificó como un intento de “desmantelar el sistema de representación popular” instaurado en la Constitución de 1972.

Advirtió que el Ejecutivo estaría utilizando al Ministerio Público con fines políticos contra autoridades locales, lo que, a su juicio, forma parte de una estrategia para impulsar un proyecto constituyente que, según González, busca “regresar al modelo político previo a 1968”.

Por su parte, la diputada independiente, Walkiria Chandler, señaló que estos resultados deben ser asumidos con más seriedad por parte del Ejecuivo.

“Más que ver las cifras como una condena, deben ser un llamado a la acción. Panamá necesita transparencia, resultados concretos en salud, seguridad y educación, y un esfuerzo conjunto entre gobierno, oposición y sociedad civil”, explicó.