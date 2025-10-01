Aviso de vigilancia en Panamá: prepárese para lluvias significativas

El<b> <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA)</a> </b>emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas que estará vigente desde las 11:30 a.m. de este 1 de octubre hasta las 11:59 p.m. del sábado 4 de octubre de 2025.De acuerdo con el pronóstico, se esperan <b>aguaceros y tormentas muy fuertes</b>, con probabilidad de acumulados significativos <b>el viernes 3 y sábado 4 de octubre</b>. <b>Estas son las zonas bajo viligancia por alerta del Impha</b>Los acumulados diarios podrían oscilar entre 50 y 100 milímetros, con montos puntualmente superiores en áreas bajo mayor intensidad.Zonas bajo aviso:Bocas del ToroChiriquíNgäbe BugléVeraguasCocléHerreraLos SantosColónPanamáPanamá OesteDariénGuna YalaLas condiciones de inestabilidad atmosférica podrían ocasionar inundaciones, deslizamientos, crecidas y desbordes de ríos, calles anegadas y caída de árboles.<b>Recomendaciones ante las lluvias significativas en Panamá</b>Por su parte el <a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil"><b>Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</b> </a>insta a la población a <b>evitar cruzar ríos y quebradas durante crecidas, manejar con precaución y seguir las indicaciones de las autoridades de emergencia.</b>El SINAPROC informó que se mantiene un monitoreo constante del evento, en coordinación con el IMHPA, y está preparado para atender cualquier situación de riesgo que pueda presentarse.