Aviso de vigilancia en Panamá: prepárese para lluvias significativas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias significativas que estará vigente desde las 11:30 a.m. de este 1 de octubre hasta las 11:59 p.m. del sábado 4 de octubre de 2025.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan aguaceros y tormentas muy fuertes, con probabilidad de acumulados significativos el viernes 3 y sábado 4 de octubre.

Estas son las zonas bajo viligancia por alerta del Impha

Los acumulados diarios podrían oscilar entre 50 y 100 milímetros, con montos puntualmente superiores en áreas bajo mayor intensidad.

Zonas bajo aviso:

Bocas del Toro

Chiriquí

Ngäbe Buglé

Veraguas

Coclé

Herrera

Los Santos

Colón

Panamá

Panamá Oeste

Darién

Guna Yala

Las condiciones de inestabilidad atmosférica podrían ocasionar inundaciones, deslizamientos, crecidas y desbordes de ríos, calles anegadas y caída de árboles.

Recomendaciones ante las lluvias significativas en Panamá

Por su parte el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) insta a la población a evitar cruzar ríos y quebradas durante crecidas, manejar con precaución y seguir las indicaciones de las autoridades de emergencia.

El SINAPROC informó que se mantiene un monitoreo constante del evento, en coordinación con el IMHPA, y está preparado para atender cualquier situación de riesgo que pueda presentarse.