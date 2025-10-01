Nuevas medidas: Contraloría refuerza control sobre bienes y fondos públicos

La <b><a href="/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica">Contraloría General de la República</a></b> aprobó el <b>Reglamento de medidas precautorias que adopta la Contraloría General de la República para proteger los intereses públicos</b>. La normativa, firmada por el Contralor General <b><a href="/tag/-/meta/anel-flores">Anel Flores</a></b> y el Secretario General Ventura Vega, fue publicada en la <b>Gaceta Oficial</b> Digital y entrará en vigor de inmediato.El reglamento establece que, <b>al detectar irregularidades en el manejo de fondos o bienes públicos, la Contraloría podrá adoptar medidas precautorias </b>sobre el patrimonio de agentes, empleados de manejo, funcionarios y otras personas vinculadas. Entre las medidas que se pueden decretar se incluyen:<b>Suspensión de pagos:</b> se podrá detener temporalmente el pago de cualquier erogación con cargo al Tesoro Nacional, incluyendo salarios, remuneraciones o asignaciones a las personas involucradas.<b>Secuestro de patrimonio:</b> se permitirá el secuestro de bienes muebles e inmuebles relacionados con las irregularidades detectadas.<b>Otras medidas necesarias:</b> cualquier acción adicional que proteja los intereses públicos, conforme a la normativa vigente.Estas medidas estarán limitadas al patrimonio de las personas naturales o jurídicas vinculadas a las irregularidades detectadas, garantizando un enfoque proporcional y dirigido exclusivamente a los responsables.<b>Procedimiento de adopción</b>El reglamento detalla los pasos para aplicar las medidas precautorias. Si durante una auditoría se identifican irregularidades graves, el director de la investigación <b>presentará un Memorando sustentador al Contralor General, quien decidirá si procede adoptar las medidas</b>. En caso afirmativo, la <b>Dirección Nacional de Asesoría Jurídica</b> elaborará una resolución motivada que será firmada por el Contralor o su delegado, incluyendo la cuantía y tipo de medidas a adoptar.En caso de secuestro de bienes muebles, <b>estos serán inventariados junto a un perito y entregados a un depositario</b>. Para empresas o establecimientos, se detallan obligaciones adicionales, como no interrumpir labores, custodiar existencias y depositar los fondos líquidos en instituciones bancarias.<b>Reglas y consideraciones finales</b>El reglamento establece que las medidas se tramitarán sin audiencia del investigado y se documentarán en cuadernillos separados. Las resoluciones deberán expresar claramente la irregularidad detectada, las pruebas y la necesidad de proteger el interés público, y podrán ser reconsideradas sin suspender la ejecución.<b>Los servidores públicos deberán cooperar con la Contraloría bajo pena de multa de hasta $1,000 por infracción o falta de respeto. </b>Además, una vez adoptadas, las medidas precautorias serán declinadas inmediatamente al Tribunal de Cuentas para su seguimiento.Con esta resolución, la Contraloría refuerza sus mecanismos de control y supervisión, asegurando la protección de los intereses públicos y la transparencia en la administración de recursos estatales.