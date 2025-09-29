Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 29 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 29 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Roberto Martínez, del Imhpa, se espera cielo parcialmente nublado a nublado con algunos aguaceros aislados con tormenta.

Las condiciones meteorológicas reflejan dos sistemas en el Océano Atlántico, la tormenta tropical Imelda sobre las Bahamas y el huracán Humberto, que se desplaza hacia el centro del oceáno.

En Panamá, se mantienen los vientos del sur y oeste ligeramente acelerados lo que va a estar transportando la humedad del Oceáno Pacífico durante el día.

La onda tropical No. 32 ya ha desplazado hacia Centroamérica.

Pronóstico del clima en Panamá para este lunes 29 de septiembre

- Para horas de la mañana: Se prevén lluvias aisladas especialmente en los sectores marítimos del Golfo de Chiriquí, sur de Veraguas, sur de Azuero, zona costera de Panamá Oeste, Golfo de Panamá, Darién. El resto cielo parcialmente nublados.

- Para la tarde: Se prevén aguaceros con tormenta especialmente en región central y parte occidental, también en Darién y Comarca Emberá. El resto con cielo parcialmente nublados con algunos aguaceros aislados en zonas montañosas.

- Para la noche: Lluvias intermitentes hacia Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Ngäbe Buglé, además de zonas montañosas de Panamá Oeste y Coclé. También se esperan algunas lluvias para Darién, Golfo de Panamá y sectores de Costa Arrriba de Colón.