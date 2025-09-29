  1. Inicio
Alcalde de Chagres detenido por presunto desvío de 1.4 millones de dólares

La Fiscalía Anticorrupción detuvo al alcalde de Chagres, Eugenio Delgado, por presunto peculado en el manejo de fondos de descentralización destinados a proyectos comunitarios. Redes sociales
Por
Darine Waked
  • 29/09/2025 18:19
La Fiscalía Anticorrupción amplía la investigación sobre el mal manejo de fondos de descentralización, con más de 40 exfuncionarios implicados y un daño patrimonial superior a $1.4 millones

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió este lunes 29 de septiembre al alcalde de Chagres y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Eugenio Delgado, junto al ex tesorero de la junta comunal de Salud en Colón, por su presunta participación en un esquema de peculado ligado al manejo de 1.4 millones de dólares provenientes de la descentralización.

El operativo fue ejecutado en horas de la mañana por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes localizaron a los señalados tras diligencias de allanamiento. Ambos son investigados por supuestas irregularidades cometidas entre 2019 y 2024 con fondos del Programa de Interés Social (PDIS), dinero destinado al desarrollo de proyectos en comunidades de bajos recursos.

En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Una red de corrupción extendida

Este caso forma parte de una investigación más amplia: la Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado cargos contra 21 representantes y exrepresentantes de corregimiento y al menos 19 ex tesoreros por delitos relacionados con el mal uso de los recursos de la descentralización, que han generado una lesión patrimonial estimada en 1.4 millones de dólares.

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha realizado más de 30 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelaciones. Entre las restricciones impuestas figuran impedimentos de salida del país y la obligación de notificación periódica.

De los señalados, nueve exrepresentantes pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD), aunque también hay involucrados de los partidos Cambio Democrático, Realizando Metas, Alianza, Molirena y Panameñista.

Investigación en instituciones financieras

La pesquisa incluye diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá (BNP), donde las autoridades buscan verificar la trazabilidad de los desembolsos efectuados en favor de 70 juntas comunales y municipios que recibieron recursos del PDIS.

El Ministerio Público intenta ubicar a cerca de 50 exfuncionarios adicionales, entre alcaldes, tesoreros y representantes de corregimiento, que habrían manejado dineros asignados para obras comunitarias cuya ejecución no se concretó o presenta anomalías.

