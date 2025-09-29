Alcalde de Chagres detenido por presunto desvío de 1.4 millones de dólares

La pesquisa incluye diligencias en el <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> y el <b>Banco Nacional de Panamá (BNP)</b>, donde las autoridades buscan verificar la trazabilidad de los desembolsos efectuados en favor de <b>70 juntas comunales y municipios</b> que recibieron recursos del PDIS.El Ministerio Público intenta ubicar a cerca de <b>50 exfuncionarios adicionales</b>, entre alcaldes, tesoreros y representantes de corregimiento, que habrían manejado dineros asignados para obras comunitarias cuya ejecución no se concretó o presenta anomalías.