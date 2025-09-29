Alcalde de Chagres detenido por presunto desvío de 1.4 millones de dólares

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió este lunes 29 de septiembre al alcalde de Chagres y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Eugenio Delgado, junto al ex tesorero de la junta comunal de Salud en Colón, por su presunta participación en un esquema de peculado ligado al manejo de 1.4 millones de dólares provenientes de la descentralización.

El operativo fue ejecutado en horas de la mañana por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes localizaron a los señalados tras diligencias de allanamiento. Ambos son investigados por supuestas irregularidades cometidas entre 2019 y 2024 con fondos del Programa de Interés Social (PDIS), dinero destinado al desarrollo de proyectos en comunidades de bajos recursos.

En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.