Presupuesto: acusan al MEF de desacato por recortes a la Corte Suprema y Ministerio Público

El presidente del <b>Movimiento de Abogados Gremialista, Raúl Rodríguez</b>, denunció que el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>, estaría incurriendo en desacato al <b>recortar los fondos destinados al <a href="/tag/-/meta/oj-organo-judicial">Órgano Judicial</a> y al <a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b>, pese a lo que establece la <b><a href="/tag/-/meta/constitucion-de-panama">Constitución</a></b>.Anunció que<b> interpondrá una acción ante la <a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a> para exigir el cumplimiento del artículo 214 de la Constitución</b>, que determina que los presupuestos de ambas instituciones <b>no podrán ser inferiores en conjunto al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central</b>.Rodríguez recordó que esta disposición, incluida en reformas constitucionales previas, busca blindar a la administración de justicia frente a coyunturas políticas o decisiones discrecionales de gobierno, garantizando un respaldo financiero estable.Asimismo, señaló que en 2021 ya se había producido un incumplimiento similar, lo que dio lugar a una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Corte Suprema, que reafirmó la obligatoriedad de respetar dicho porcentaje. <i>'Los fallos de la Corte son finales, definitivos y de obligatorio cumplimiento'</i>, subrayó.<i>'Estamos frente a una situación preocupante, donde el MEF estaría repitiendo un incumplimiento que la propia Corte ya resolvió en el pasado. Se trata de un desacato abierto a la Constitución'</i>, afirmó el presidente del gremio.Rodríguez destacó que la administración de justicia es pilar fundamental para la seguridad jurídica y el Estado de derecho, por lo que recortar sus recursos significa debilitar al país entero. <i>'El deber de los funcionarios es velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley. Nosotros, como gremio, tenemos la obligación de exigirlo y denunciarlo'</i>, concluyó.