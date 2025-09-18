Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 18 de septiembre

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> </a>compartió su pronóstico del tiempo para este jueves 18 de septiembre.Según el pronóstico elaborado por Abdiel Vásquez, del Imhpa, se esperan intérvalos nublados y parcialmente nublado con aguaceros y lluvias con tormentas mucho más generalizados y puntualmente fuertes.Sobre la parte norte de Panamá se posiciona la zona de convergencia intertropical y la siguiente onda tropical aún se desplaza sobre el territorio de Venezuela.Hasta las 11:59 p.m, de este jueves, el Imhpa mantiene <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/aviso-de-vigilancia-en-panama-preparese-para-lluvias-y-tormentas-intensas-PG16017811" target="_blank">activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas</a></b><b>Pronóstico del clima en Panamá para este jueves 18 de septiembre</b><b>- Para horas de la mañana: </b>Se esperan lluvias aisladas y ligeras hacia el Golfo de Chiriquí y Panamá, con posible incursión hacia el región metropolitana y Panamá Este, hacia el sur de Los Santos y Comarca Sambú.<b>- Para la tarde: </b>Se esperan lluvias<b> </b>con tormentas mucho más generalizadas y, puntualmente fuerte, hacia el área de provincias centrales y oriente del país.<b>- Para la noche:</b> Lluvias en sectores muy puntuales como Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Golfo de Panamá y región este. Para el resto del país, sin condiciones significativas.