Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 18 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este jueves 18 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Abdiel Vásquez, del Imhpa, se esperan intérvalos nublados y parcialmente nublado con aguaceros y lluvias con tormentas mucho más generalizados y puntualmente fuertes.

Sobre la parte norte de Panamá se posiciona la zona de convergencia intertropical y la siguiente onda tropical aún se desplaza sobre el territorio de Venezuela.

Hasta las 11:59 p.m, de este jueves, el Imhpa mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas

Pronóstico del clima en Panamá para este jueves 18 de septiembre

- Para horas de la mañana: Se esperan lluvias aisladas y ligeras hacia el Golfo de Chiriquí y Panamá, con posible incursión hacia el región metropolitana y Panamá Este, hacia el sur de Los Santos y Comarca Sambú.

- Para la tarde: Se esperan lluvias con tormentas mucho más generalizadas y, puntualmente fuerte, hacia el área de provincias centrales y oriente del país.

- Para la noche: Lluvias en sectores muy puntuales como Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Golfo de Panamá y región este. Para el resto del país, sin condiciones significativas.