Nobel de Química 2026: Henri Kagan y Kenso Soai ganan por el hallazgo de las ‘moléculas espejo’

La Real Academia Sueca de Ciencias y el Instituto Karolinska concedieron este miércoles 7 de junio, los Premios Nobel de Química en Estocolmo a los investigadores Henri B. Kagan, Kenso Soai, Francis Halzen, Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel tras culminar este miércoles las proclamaciones científicas.

El galardón otorgado es por los descubrimientos sobre la síntesis de moléculas espejo, moléculas orgánicas poseen una propiedad denominada quiralidad, lo que significa que existen en dos formas gemelas que son imágenes especulares la una de la otra, de la misma manera que la mano izquierda es idéntica pero opuesta a la mano derecha.

En la industria farmacéutica, mientras una de las variantes moleculares puede curar una enfermedad, su contraparte espejo puede resultar inactiva o perjudicial.

Los avances de Kagan sobre los efectos no lineales y el descubrimiento de Soai sobre la autocatálisis demostraron cómo una reacción química puede multiplicar de forma autónoma solo una de las dos formas, un proceso clave para fabricar medicamentos puros de alta precisión.