Nobel de Química 2026: Henri Kagan y Kenso Soai ganan por el hallazgo de las ‘moléculas espejo’

La Real Academia Sueca de Ciencias y el Instituto Karolinska concedieron este miércoles 7 de junio, los Premios Nobel de Química en Estocolmo a los investigadores Henri B. Kagan, Kenso Soai, Francis Halzen, Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel tras culminar este miércoles las proclamaciones científicas.
El galardón otorgado es por los descubrimientos sobre la síntesis de moléculas espejo, moléculas orgánicas poseen una propiedad denominada quiralidad, lo que significa que existen en dos formas gemelas que son imágenes especulares la una de la otra, de la misma manera que la mano izquierda es idéntica pero opuesta a la mano derecha.
En la industria farmacéutica, mientras una de las variantes moleculares puede curar una enfermedad, su contraparte espejo puede resultar inactiva o perjudicial.
Los avances de Kagan sobre los efectos no lineales y el descubrimiento de Soai sobre la autocatálisis demostraron cómo una reacción química puede multiplicar de forma autónoma solo una de las dos formas, un proceso clave para fabricar medicamentos puros de alta precisión.
Descendiendo en la escala cronológica de la semana, la categoría de Física distinguió al investigador Francis Halzen por sus aportes al Observatorio de Neutrinos IceCube, ubicado en el hielo de la Antártida. Los neutrinos son partículas subatómicas casi sin masa que atraviesan planetas y estrellas sin desviarse ni detenerse.
La construcción de este detector gigante incrustado en el polo sur permitió capturar por primera vez neutrinos de alta energía provenientes de los confines del espacio, lo que proporciona a la comunidad astronómica un nuevo instrumento para rastrear el origen de los fenómenos más violentos del universo.
Finalmente, en el área de Fisiología o Medicina, el galardón reconoció a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por la creación de la optogenética. Este método combina la biología molecular con la tecnología óptica para insertar proteínas fotosensibles en las células cerebrales.
Como resultado de esta innovación, los científicos pueden encender o apagar neuronas específicas mediante destellos de luz, una herramienta que permite comprender la arquitectura de las redes cerebrales y explorar nuevos tratamientos para condiciones neurológicas.
Respecto a las condiciones de los galardones, cada categoría cuenta con una dotación económica de 12 millones de coronas suecas.
La entrega formal de los diplomas y las medallas de oro se realizará el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, fecha que conmemora el aniversario luctuoso del fundador del certamen, Alfred Nobel.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...