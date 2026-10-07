Así funcionará la integración de Yappy en la banca móvil de Banistmo

Banistmo, integrante del Grupo Financiero BSC en Panamá, incorporó este mes de octubre la plataforma Yappy a su oferta de pagos y transferencias en línea dentro de su aplicación móvil. La medida busca permitir el envío y recibo de dinero de forma directa entre sus clientes y los usuarios de la red Yappy en otros bancos.

Con esta alianza, la institución suma una opción adicional a las herramientas de pago digital que ya operaban en su plataforma, como Kuara, Xpress y las transferencias mediante número de celular entre cuentas de la misma entidad. Según datos del banco, la medida abarca a sus más de 600 mil clientes en todo el país.

Con la entrada de Banistmo, la plataforma alcanza un total de siste instituciones financieras integradas a su red de pagos digitales en el país. Antes de esta incorporación, la plataforma ya contaba con seis bancos interconectados, lo que consolida su posición en el mercado transaccional al por menor.

Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo, indicó que la incorporación de este servicio forma parte de la estrategia del banco para impulsar la interoperabilidad transaccional en el país y ampliar las opciones de manejo de dinero para sus usuarios.

Por su parte, Yolianna Alfaro, vicepresidenta y gerente general de Yappy S.A., señaló que el ingreso de Banistmo busca fortalecer la cobertura de la plataforma de pagos digitales en el mercado local.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad financiera, los usuarios podrán vincular su cuenta bancaria como la cuenta principal asociada al servicio de Yappy mediante los ajustes configurables dentro de su plataforma digital.