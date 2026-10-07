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Economía

Así funcionará la integración de Yappy en la banca móvil de Banistmo

De izquierda a derecha: Yolianna Alfaro, vicepresidenta y gerente general de Yappy S.A., y Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo, el día de la firma del acuerdo.
De izquierda a derecha: Yolianna Alfaro, vicepresidenta y gerente general de Yappy S.A., y Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo, el día de la firma del acuerdo. Cedida
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Mileika Lasso
  • 07/10/2026 09:35
La entidad bancaria mantiene Kuara y Xpress, y expande su interoperabilidad digital al sumar el servicio de Yappy a su aplicación

Banistmo, integrante del Grupo Financiero BSC en Panamá, incorporó este mes de octubre la plataforma Yappy a su oferta de pagos y transferencias en línea dentro de su aplicación móvil. La medida busca permitir el envío y recibo de dinero de forma directa entre sus clientes y los usuarios de la red Yappy en otros bancos.

Con esta alianza, la institución suma una opción adicional a las herramientas de pago digital que ya operaban en su plataforma, como Kuara, Xpress y las transferencias mediante número de celular entre cuentas de la misma entidad. Según datos del banco, la medida abarca a sus más de 600 mil clientes en todo el país.

Con la entrada de Banistmo, la plataforma alcanza un total de siste instituciones financieras integradas a su red de pagos digitales en el país. Antes de esta incorporación, la plataforma ya contaba con seis bancos interconectados, lo que consolida su posición en el mercado transaccional al por menor.

Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo, indicó que la incorporación de este servicio forma parte de la estrategia del banco para impulsar la interoperabilidad transaccional en el país y ampliar las opciones de manejo de dinero para sus usuarios.

Por su parte, Yolianna Alfaro, vicepresidenta y gerente general de Yappy S.A., señaló que el ingreso de Banistmo busca fortalecer la cobertura de la plataforma de pagos digitales en el mercado local.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad financiera, los usuarios podrán vincular su cuenta bancaria como la cuenta principal asociada al servicio de Yappy mediante los ajustes configurables dentro de su plataforma digital.

Operatividad del sistema y entidades integradas

La plataforma funciona mediante dos modalidades de acceso: a través de la aplicación independiente Yappy App o de forma integrada dentro de la banca móvil de cada entidad financiera participante.

Dependiendo del banco donde el cliente mantenga su cuenta, la dinámica de uso se distribuye de la siguiente manera:

Banco General: Disponible desde su banca móvil propia y mediante la Yappy App.
Banistmo: Accesible directamente desde su aplicación bancaria y a través de Yappy App.
St. Georges Bank: Operativo tanto desde su aplicación móvil nativa como desde Yappy App.
Caja de Ahorros: Disponible para transaccionar mediante la Yappy App.
Credicorp Bank: Habilitado a través de Yappy App.
Davivienda: Funcional mediante la Yappy App.
MetroBank: Operativo a través de la Yappy App.
Banisi: Accesible mediante su propia aplicación móvil.
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