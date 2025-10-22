Pagos interbancarios al instante: Caja de Ahorros se integra a Kuara

<b>Kuara</b> es la red panameña de pagos inmediatos que conecta a distintos bancos en un solo ecosistema. Permite realizar <b>transferencias interbancarias instantáneas</b> con solo el número de celular del destinatario, eliminando esperas y costos asociados a los métodos tradicionales.La plataforma opera bajo una infraestructura certificada con <b>estándares internacionales de seguridad SOC (Service Organization Control)</b>, lo que garantiza protección en las transacciones y trazabilidad de los fondos.