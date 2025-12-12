Contraloría auditará los fondos transferidos a municipios y juntas comunales

La Contraloría General de la República anunció que realizará una auditoría a los fondos transferidos a los municipios, juntas comunales y consejos provinciales, incluyendo partidas, subsidios y demás fondos estatales desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha.

La medida, informó la entidad, es por solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que pidió, además, a la Contraloría la elaboración de nuevos lineamientos, métodos y sistemas contables que fortalezcan el control del gasto público y mejoren los mecanismos de rendición de cuentas en los gobiernos locales.

“La Contraloría, en cumplimiento de su mandato constitucional y de lo establecido en la Ley 32 de 1984, Orgánica de la institución, procederá a desarrollar estas acciones con rigor técnico, independencia y total transparencia”, señala el comunicado de la entidad fiscalizadora.

En el comunicado, la entidad señala que el objetivo es proteger los recursos del Estado, garantizar la trazabilidad de cada balboa público y asegurar que los fondos destinados a las comunidades se utilicen correctamente y en beneficio de la ciudadanía.

La decisión de la Contraloría se da en medio de nuevas denuncias sobre irregularidades en la transferencia de fondos del MEF a los gobiernos locales.

Dos trámites por un total de $500,000 destinados al Municipio de Chame fueron refrendados el mismo día y en un lapso inferior a tres horas, de acuerdo con documentos del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de la Contraloría General de la República.

Los documentos publicada en X por el exdiputado Juan Diego Vásquez, revelan que las transferencias ingresaron a la Contraloría el 19 de septiembre de 2025 a las 12:00 a.m. y fueron refrendadas entre las 3:18 p.m. y 3:19 p.m., antes de ser devueltas a la entidad a las 3:23 p.m. del mismo día.

Los documentos indican que ambos montos —$250 mil cada uno— fueron gestionados por el MEF a favor del Municipio de Chame, bajo el concepto de “apoyo económico destinado a la ejecución de obras comunitarias y programas de asistencia social”.

La operación ordena transferir los fondos al Banco Nacional de Panamá, en la cuenta municipal, para reforzar proyectos de obras comunales y asistencia social en distintos sectores del distrito.

Sin embargo, el tiempo extraordinariamente corto en el que ambos trámites fueron revisados y refrendados generó cuestionamientos públicos.

Para el exdiputado Vásquez las dos transferencias, que suman medio millón de dólares, fueron aprobadas con una rapidez “atípica” dentro de los tiempos normales de verificación de la Contraloría.

“Otro detalle interesante sobre los 500,000 que le transfirieron al Municipio de Chame es que los trámites no duraron en Contraloría ni medio día. Tiene que explicar cómo le toma solamente 3 horas refrendar estas transferencias. ¿A dónde fue a parar ese dinero?”, afirmó Vásquez en una publicación de X, señalando directamente al contralor Anel Bolo Flores.

En ambos trámites, los registros oficiales del sistema muestran cero días dentro de la Contraloría, cero días fuera, cero reingresos por subsanación y un refrendo que se completó casi inmediatamente después de la hora registrada de entrada, lo que alimenta las dudas sobre el proceso de revisión documental.

El exdiputado Vásquez, al igual que diputados de la coalición Vamos, han denunciado irregularidades en la transferencia de fondos del MEF a municipios y juntas comunales.

El ministro de MEF, Felipe Chapman, ha salido a explicar que las transferencias se han hecho en base a la ley y ha descartado que se trata de una descentralización paralela.